「我想做8年！」 鄭文燦：爭取連任做好做滿

2017-05-24 14:40

［記者陳昀／桃園報導］「我想做8年！」桃園市長鄭文燦今天與媒體記者座談時表示，他希望連任桃園市長、做好做滿，且認為當市長能直接為人民解決更多問題，更有感。

鄭文燦上任已經兩年多，但還是維持選舉時的精神，不管平日、假日，每天都是行程超滿，今年大年初一到初九，他也跑遍桃園市一百多家廟宇，「我不做人形看板，我本人就是看板」，他說，市民看到他到場，就知道問題可以被解決，他也會持續推動各項工程，像是鐵路地下化，也有前朝官員對他表達支持，「桃園的路真的太小條了。」雖然平均一天睡5小時，但他累了就在車上睡一下，還跟老婆開玩笑說，「我認人不認床！」

對於自己的施政滿意度達74.1％、位居六都首長第二名，鄭文燦感嘆說，要是分配到的預算可以跟滿意度一樣多，該有多好，他也談到前兩天陪同總統蔡英文視察桃園煉油廠時，曾強烈表達遷廠意見，要求中油提出遷廠可行性計畫，以及針對R3廠加嚴控管措施，今年市府也打算推出「空氣盒子」app，將周圍的空氣品質公開上網，讓市民隨時監控，他說，目前中油遷廠計畫考慮台北港，或海外的印尼、美國等，還沒有確定。