不只反同發聲 挺同街頭藝人今也現身司院

挺同街頭藝人歐里赴司法院聲援同志。（記者溫于德攝）

2017-05-24 14:18

〔記者溫于德／台北報導〕大法官審理同性婚因聲請釋憲案，將於今日下午4時作出釋字第748號解釋。反同派昨已在司法院前表達反對立場，今天上午持續進行中；挺同方面，稍早有街頭藝人歐里也首度赴司院前表達理念，他認為，不管挺同或反同都應尊重各有人權與立場、和平表達理念，呼籲反同派勿強加個人想法於他人身上。

歐里表示，支持個人人權本就天經地義，不解為何非身為同志一派人，卻要反對同志人權，強調「信仰不該被如此交教導」；他也說，站在同志立場，自信不會與反同人士起衝突，且「不管挺或反都該尊重一個人具有的信仰」，不該也不能硬將相異的想法套用在國人身上。

歐里最後也希望反同一派，不要試圖將個人信仰套用在法律或政治上。

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