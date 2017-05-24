| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 用手機看新聞 看對「時辰」很重要！
 首頁 > 政治

同婚釋憲即將揭曉... 局長、議員齊發祭品文挺同！

高雄市新聞局長丁允恭發布同婚釋憲祭品文。（圖擷取自丁允恭臉書頁）

2017-05-24  14:27

〔即時新聞／綜合報導〕眾所矚目的同婚釋憲案今天下午四點即將揭曉，除了同志族群以外，各界學者及政壇人士也十分關切大法官釋憲結果。

高雄市新聞局長丁允恭今早在臉書上發布祭品文，他上傳了一張身上配戴象徵挺同的彩虹胸章，並且表示，只要大法官宣布禁止同婚是違憲，他就要在高雄市府一樓的喜憨兒咖啡請100杯美式咖啡。丁允恭期盼：「希望...能讓我有機會，請大家這杯。」

台北市議員王威中則分享了丁允恭的祭品文，並且宣布加碼！王威中表示：「今天下午，如果大法官釋憲支持同婚這一邊，我在士林夜市附近，承德路和劍潭路口的麥當勞旁，發兩百杯咖啡！」

除此之外，律師呂秋遠也在臉書上宣布：「如果下午四點的釋憲結果，認為禁止同志婚姻違憲，而且要求立法院修改法律，讓同志可以結婚，我就辦12場公益演講。並且現場發送雞排與珍珠奶茶。」

台北市議員王威中跟進丁允恭、加碼一倍。（圖擷取自「王威中 台北市議員」臉書頁）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 丁允恭 同婚釋憲 王威中 祭品文
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧泰式打拋肉
古早味甜點✧蜜番薯
越式✧牛肉河粉
好喝綠豆湯怎麼煮？
轉寄

標題：同婚釋憲即將揭曉... 局長、議員齊發祭品文挺同！


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月24日‧星期三‧丁酉年四月廿九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.