同婚釋憲即將揭曉... 局長、議員齊發祭品文挺同！

高雄市新聞局長丁允恭發布同婚釋憲祭品文。（圖擷取自丁允恭臉書頁）

2017-05-24 14:27

〔即時新聞／綜合報導〕眾所矚目的同婚釋憲案今天下午四點即將揭曉，除了同志族群以外，各界學者及政壇人士也十分關切大法官釋憲結果。

高雄市新聞局長丁允恭今早在臉書上發布祭品文，他上傳了一張身上配戴象徵挺同的彩虹胸章，並且表示，只要大法官宣布禁止同婚是違憲，他就要在高雄市府一樓的喜憨兒咖啡請100杯美式咖啡。丁允恭期盼：「希望...能讓我有機會，請大家這杯。」

台北市議員王威中則分享了丁允恭的祭品文，並且宣布加碼！王威中表示：「今天下午，如果大法官釋憲支持同婚這一邊，我在士林夜市附近，承德路和劍潭路口的麥當勞旁，發兩百杯咖啡！」

除此之外，律師呂秋遠也在臉書上宣布：「如果下午四點的釋憲結果，認為禁止同志婚姻違憲，而且要求立法院修改法律，讓同志可以結婚，我就辦12場公益演講。並且現場發送雞排與珍珠奶茶。」