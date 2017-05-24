赴台科大演講 馬英九批前瞻預算太浮濫

2017-05-24 13:42

〔記者林曉雲／台北報導〕台灣科技大學管理理論與實務課程，今天邀請前總統馬英九舉行專題演講，與學生分享「我國兩岸、國防、外交應有的大戰略」。有學生問到蔡政府力推8800億的前瞻基礎建設，馬英九回答時批評，前瞻預算編列太浮濫，許多輕軌建設都是不必要的，馬也批評蔡政府放棄核能不聰明。

馬英九表示，對於蔡政府的執政，「我不是沒有意見」，但他不宜評論現任元首。而學生詢問中國最高領導人習近平時，馬只稱，讓他印象最深刻的是習近平的「酒量很好」，反而抱怨他對兩岸關係現狀感到很失望， 他在總統8年任內，好不容易將兩岸從隔海分治推向合作階段，若再往前推動，兩岸勢必可以找到更多不打仗的理由。

馬英九也表示，蔡政府放棄核能不是聰明政策，每個國家的能源條件不一樣，能源政策應該有最適當組合，不要輕易放棄任何選項而影響能源穩定。

有學生提問，如果馬英九年輕10歲，可以再任總統，馬的當務之急政策是什麼？馬英九表示，他的當務之急是改善兩岸與國際經濟關係、調整國內經濟結構，否則台灣將遭國際孤立，大家都會變成輸家。

對於明年縣市長選舉，馬英九說，候選人是選舉勝敗最大要素，雙北如果「某些人」願意出來，贏面也不算太小，「人找對了，事情就解決一半了」，但要每個人都犧牲來為黨參選也不可能，像他當時原本也不想選台北市長，但想到輸了也是怪他，「伸頭一刀、縮頭一刀」才決定參選。去年總統大選敗選，也許本來就不會贏，但也不會輸這麼多，國民黨內部候選人產生過程翻來覆去，對士氣影響大。