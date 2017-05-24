李明哲遭中拘留 國安局：窮盡一切作為救援
2017-05-24 13:16
李明哲妻子李凈瑜昨日在立法院召開記者會。國安局表示，政府部門都在持續努力，窮盡一切作為，希望能讓李明哲早日平安返家。 （資料照，記者黃耀徵攝）
〔記者涂鉅旻／台北報導〕台灣人權工作者李明哲遭中國關押逾二個月，其妻李凈瑜四處奔走，尋求救夫契機，國安局表示，「李明哲是我們的國民」，政府的責任就是在維護國家尊嚴的前提下，要確保他的人身安全，盡力讓他能夠早日平安回來。這段時間以來，政府相關部門都在持續努力，窮盡一切作為，希望能讓李明哲早日平安返家。
李凈瑜昨日在立法院召開記者會指出，國安局副局長周美伍竟在國會中公然說出「中國不會抓錯人」等語，是否指李明哲被抓是活該？不知道周美伍的國家忠誠度在哪？
不過，國安局稍早澄清，周美伍在立法院內政委員會接受委員質詢時的說法，其真意是指，「根據國安局的研判，中方扣押李明哲的作為，『不會承認是基於誤判或是所謂的錯抓』，而會找個依據」；國安局研判，這個依據應該是所謂「境外非政府組織境內活動管理法」。周當時還表示，對於對岸此種作為，我方絕對無法認同，這是政府一貫的立場。
國安局表示，對於外界所指周美伍在立法院答詢所說內容，是語意表達上產生的誤解，國家安全局在4月18日即已對外澄清，也在媒體上有所刊登。
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