到大學演講 馬自豪在習近平面前講「中華民國憲法」

前總統馬英九到台灣科技大學演講。（記者林良昇攝）

2017-05-24 13:13

〔記者林良昇／台北報導〕前總統馬英九到台灣科技大學演講，再談兩岸關係和「馬習會」，馬認為，九二共識對台灣有利，他跟中共總書記習近平見面當面向他強調一中各表、中華民國憲法，並自豪，從未有一個台灣政治人物跟習當面講中華民國憲法。

馬英九今上午前往台科大演講「我國兩岸、國防、外交應有的大戰略」，馬在演講中提到，在馬習會前，雙方就承諾互不稱國名、官銜、在第三地會面，並在籌備告一段落時，雙方還互相提醒對方要向美國打招呼，當時美方非常欣慰，說是台美關係歷來最好。

馬英九還說，九二共識是台灣方面提出而對岸接受，所以是對台灣有利的，我方的中國就是中華民國，而他與習近平見面時，強調他在1992年時是陸委會副主委，參與過九二共識，並當面跟習談一中各表的文字內涵。

馬英九強調，他跟習近平說，他不會表到「兩個中國、一中一台、台灣獨立」，因為這違反中華民國憲法，馬還自豪地說，從未有台灣的政治人物跟習當面講中華民國憲法。

馬英九在回應學生提問時表示，他花8年把兩岸關係推動到最和平繁榮，對兩岸關係現狀很失望；馬說，有人說馬英九喪權國，但「我只有賣水果而已」，只要策略對了，後面都好做，並自認在他任內，同時跟美、日和兩岸關係都有很大改善。

中生也詢問馬英九國民黨連兩次大選失敗的原因，馬英九認為，上次地方大選，食安問題對馬政府的傷害最大，並坦言當時處理的不夠好；而去年的總統大選，馬認為，國民黨內部候選人產生過程中的問題，造成自己士氣大受影響，才輸那麼多。

也有學生詢問馬英九對於蔡總統的施政的看法，馬英九稱，他不是沒有意見，但因為他的前任總統身分，「不方便評價」。