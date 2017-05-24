| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
注意雷擊強陣風！桃竹苗13縣市發布大雨特報 驚！27歲金宇彬罹患鼻咽癌 放射治療中 PR 用手機看新聞 看對「時辰」很重要！
 首頁 > 政治

到大學演講 馬自豪在習近平面前講「中華民國憲法」

前總統馬英九到台灣科技大學演講。（記者林良昇攝）

2017-05-24  13:13

〔記者林良昇／台北報導〕前總統馬英九到台灣科技大學演講，再談兩岸關係和「馬習會」，馬認為，九二共識對台灣有利，他跟中共總書記習近平見面當面向他強調一中各表、中華民國憲法，並自豪，從未有一個台灣政治人物跟習當面講中華民國憲法。

馬英九今上午前往台科大演講「我國兩岸、國防、外交應有的大戰略」，馬在演講中提到，在馬習會前，雙方就承諾互不稱國名、官銜、在第三地會面，並在籌備告一段落時，雙方還互相提醒對方要向美國打招呼，當時美方非常欣慰，說是台美關係歷來最好。

馬英九還說，九二共識是台灣方面提出而對岸接受，所以是對台灣有利的，我方的中國就是中華民國，而他與習近平見面時，強調他在1992年時是陸委會副主委，參與過九二共識，並當面跟習談一中各表的文字內涵。

馬英九強調，他跟習近平說，他不會表到「兩個中國、一中一台、台灣獨立」，因為這違反中華民國憲法，馬還自豪地說，從未有台灣的政治人物跟習當面講中華民國憲法。

馬英九在回應學生提問時表示，他花8年把兩岸關係推動到最和平繁榮，對兩岸關係現狀很失望；馬說，有人說馬英九喪權國，但「我只有賣水果而已」，只要策略對了，後面都好做，並自認在他任內，同時跟美、日和兩岸關係都有很大改善。

中生也詢問馬英九國民黨連兩次大選失敗的原因，馬英九認為，上次地方大選，食安問題對馬政府的傷害最大，並坦言當時處理的不夠好；而去年的總統大選，馬認為，國民黨內部候選人產生過程中的問題，造成自己士氣大受影響，才輸那麼多。

也有學生詢問馬英九對於蔡總統的施政的看法，馬英九稱，他不是沒有意見，但因為他的前任總統身分，「不方便評價」。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 中華民國憲法 九二共識 兩岸關係 習近平 馬習會 馬英九
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧泰式打拋肉
古早味甜點✧蜜番薯
越式✧牛肉河粉
好喝綠豆湯怎麼煮？
轉寄

標題：到大學演講 馬自豪在習近平面前講「中華民國憲法」


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月24日‧星期三‧丁酉年四月廿九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.