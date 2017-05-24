砍大官 綠委主張部長級退職砍至6、7萬
部長級月退職酬勞金改革比較表（記者曾韋禎攝）
〔記者曾韋禎／台北報導〕在2003年以前轉任部長且滿2年者，就能併計常務年資領取月退職酬勞金，平均月領近13萬元。立法院今審查「政務人員退職撫卹條例修正草案」，包括民進黨立委陳其邁、段宜康、時代力量、親民黨均提案大砍部長級月退職金。
在2003年以前，年資滿2年的政務人員退休時，可併計常任年資領取「退職酬勞金」；適用對象除特任、政務人員以外，還包括副總統、台灣省長及直轄市長。2004年之後，副總統、台灣省長及直轄市長均不再適用，且僅能1次領取「離職儲金」。
依銓敘部統計，截至去年8月，領取「退職酬勞金」（含月退及優存）的政務人員共235人，平均月領11萬7393元；其中部長級以上人員共179人，平均月領12萬993元；比照簡任人員共56人，平均月領7萬7278元。
且自2007年以來，適用「退職酬勞金」制的退休人員共33人，具領取資格而尚未退休者只剩1人。
「政務人員退職撫卹條例修正草案」雖為行政院會銜考試院提出，但對於「退職酬勞金」之改革幅度，各有不同意見。若以35年資為例，考試院主張，以月俸2倍為計算基準，所得替代率分10年從65%降至55%；行政院則主張，分15年從65%降至50%。
陳其邁認為，一樣都是政務官，部長與簡任級會有這麼大的差距，是因為公務員目前的最高本俸是5萬3075元，但部長以上之職務，包括副院長、院長，「月俸」一下就跳到9萬5250元，幾乎快兩倍，怎能因為當了兩年的政務官，就用「月俸」來計算？應該回歸到原來的文官待遇計算退職金才合理。
陳其邁主張，應以文官最高本俸2倍為基準，所得替代率分5年從75%降至60%。銓敘部長周弘憲解釋，這是因為當時提撥時都以月俸計算。
段宜康則主張，維持月俸2倍為基準，但所得替代率分5年從5年從55%降至40%；時代力量黨團主張以月俸1.7倍，分5年從55%降至40%；親民黨團主張採最高本俸2倍，直接砍至53%。
除改革「退職酬勞金」以外。為建構完整的政務人員退職制度，草案規定，未來轉任政務人員者，可以繼續參加原來的公、教退撫制度，一般人員則可併計退休年資、分別領取退休保險金。
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標題：砍大官 綠委主張部長級退職砍至6、7萬
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