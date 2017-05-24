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談宜蘭拆農舍 林聰賢：支持落實農地農用

農委會主委林聰賢（中）今前往礁溪鄉龍潭湖風景區參加農村社區生態保育輔導計畫成果發表會。（記者林敬倫攝）

2017-05-24  12:24

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣1個月內將拆除3間違規農舍，農委會主委林聰賢今前往礁溪鄉龍潭湖風景區參加農村社區生態保育輔導計畫成果發表會時指出，沒有農地就沒有農業生產，支持地方政府落實農地農用的政策，農民有居住的需求，需符合法令的規範。

林聰賢今先與各社區代表座談，再聽取各社區的農村再生成果簡報，最後前往龍潭湖鯝魚生態園區，了解鯝魚洄游的生態，針對宜蘭縣將開始拆除違規農舍，他受訪時指出，農委會的農地政策非常清楚，就是落實農地農用，現在社會上最關心的就是糧食安全，農委會要推農業永續，如果沒有農地，就沒有農業生產，怎麼樣保持農地非常重要，即使農民有住的需求，也必需符合法令的規範，一定會支持地方政府落實農地農用的政策。

林聰賢表示，地方政府也將配合內政部訂定國土計畫法，將來會讓優良農地，及各種不同的用地，都按照國土規劃來落實，大家可以樂觀看待，過去他在當宜蘭縣長時，很多人對他落實農地農用的政策很不滿意，他到了中央也很多人質疑他是最會蓋農舍的主委，這是價值上的錯亂，很多事情還是需要靠制度去補足與落實，農地農用的議題，農委會一定會堅持農業永續的觀點，來協調解決相關問題，支持地方政府。

林聰賢（右2）聽取各社區農村再生簡報。（記者林敬倫攝）

林聰賢（右2）聽取各社區農村再生簡報。（記者林敬倫攝）

龍潭湖風景區的鯝魚生態。（記者林敬倫攝）

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