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台北燈節透支千萬 明年仍在西區續辦

2017-05-24  12:13

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北燈節今年2月首度移師西門町舉行，5月檢討報告出爐，業者短收2000萬元，找柯文哲要錢，柯只好回家問陳佩琪有沒有2000萬元，擬自行吸收費用，引起陳佩琪不滿，甚至嗆柯要離婚。但北市府仍規劃明年台北燈節繼續在西區舉辦。

《鏡週刊》報導，台北燈節檢討報告日前出爐，整場活動共花費1.2億元，業者甚至短收2000萬元，找柯文哲要錢，柯只好回家問陳佩琪有沒有2000萬元，引起陳佩琪不滿，一度說要離婚。觀傳局卻又規劃支出千萬元續展主燈小奇雞、花燈林默娘花車，令柯文哲大怒，緊急喊卡，並說想掐死簡余晏。

台北市政府副發言人陳思宇今早受訪時說，從郝市府時期開始，燈節經費就是5400萬，廠商得標後，會再拉贊助約5、6000萬元左右；觀傳局長簡余晏也說，業者賠或賺都是依照合約辦理，承商在過程中可以募款、辦活動，這是權利跟義務。

儘管今年燈節超支，但北市府明年仍規劃在西區續辦，簡余晏強調，預算就是5400萬元，但會把今年支出情形列為參考；陳思宇說，今年已在西門町辦理，換地點的話要重新規劃，必須耗費更多金錢，像是郝市府時期，台北燈節都辦在同一地方，也是如此。

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  • 簡余晏強調，預算就是5400萬元，但會把今年支出情形列為參考。（記者沈佩瑤攝）

    簡余晏強調，預算就是5400萬元，但會把今年支出情形列為參考。（記者沈佩瑤攝）

  • 台北市政府副發言人陳思宇今早受訪時說，從郝市府時期開始，燈節經費就是5400萬，廠商得標後，會再拉贊助約5、6000萬元左右。（記者沈佩瑤攝）

    台北市政府副發言人陳思宇今早受訪時說，從郝市府時期開始，燈節經費就是5400萬，廠商得標後，會再拉贊助約5、6000萬元左右。（記者沈佩瑤攝）

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