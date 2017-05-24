台北燈節透支千萬 明年仍在西區續辦
2017-05-24 12:13
〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北燈節今年2月首度移師西門町舉行，5月檢討報告出爐，業者短收2000萬元，找柯文哲要錢，柯只好回家問陳佩琪有沒有2000萬元，擬自行吸收費用，引起陳佩琪不滿，甚至嗆柯要離婚。但北市府仍規劃明年台北燈節繼續在西區舉辦。
《鏡週刊》報導，台北燈節檢討報告日前出爐，整場活動共花費1.2億元，業者甚至短收2000萬元，找柯文哲要錢，柯只好回家問陳佩琪有沒有2000萬元，引起陳佩琪不滿，一度說要離婚。觀傳局卻又規劃支出千萬元續展主燈小奇雞、花燈林默娘花車，令柯文哲大怒，緊急喊卡，並說想掐死簡余晏。
台北市政府副發言人陳思宇今早受訪時說，從郝市府時期開始，燈節經費就是5400萬，廠商得標後，會再拉贊助約5、6000萬元左右；觀傳局長簡余晏也說，業者賠或賺都是依照合約辦理，承商在過程中可以募款、辦活動，這是權利跟義務。
儘管今年燈節超支，但北市府明年仍規劃在西區續辦，簡余晏強調，預算就是5400萬元，但會把今年支出情形列為參考；陳思宇說，今年已在西門町辦理，換地點的話要重新規劃，必須耗費更多金錢，像是郝市府時期，台北燈節都辦在同一地方，也是如此。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 柯P被爆向妻求援2千萬 被嗆乾脆離婚！
- 機捷小站人潮少 鄭文燦：以前的政府睡著了！
- 國民黨布局提前曝光？ 吳敦義：網友狂想曲
- 李明哲遭中拘留 國安局：窮盡一切作為救援
- 同婚釋憲今出爐 陳芳明籲：蔡政府勿玩弄話術
網友回應
熱門新聞
- 和老公做愛都這樣... 小S大爆閨房秘辛
- 陳星被拍到了！搭名車出入別墅 妻女這樣生活...
- 美駐中新任大使 習近平舊識
- 控東森新聞雲作假新聞 台數科挨告加重誹謗
- 北藝中心》若三度流標 文化局長：就遞辭呈
- 砍殺前女友20刀釀1死1傷 醋男判刑22年
- 愛心麵包師傅故事 大愛拍連續劇
- 飛行物越界南韓軍開火 結果是北韓氣球
- 冷血鴛鴦拐街友結婚 狠殺詐保
- （影音）「我很守信用吧！」 阿湯哥透早6點襲台讚爆台粉
- 豬哥亮得知女兒有男友 曾語重心長對她說...
- 婚姻平權抬頭 愛爾蘭可能誕生首位同性戀總理
- 預定8月完工》中山高做隔音牆 竹北段塞爆
- 石化業校園求才 實習年薪50萬元
- 魔法仙女環 鹿港國中草坪菇菇長成圓圈
- 台塑打造樂活圈 第二個點落腳宜蘭
- 文化部跨域合創計畫作品 壓軸丹麥點擊藝術節
- 朱雪璋設局比武斷腳筋案 北院依重傷害判6年
- 日月污水廠疑滲漏 環署化驗調查
- 停擺近20年揉捻機 紅烏龍讓它再動起來
- 竹縣配合款採購弊案 6議員二審分判1年11月至13年
- 苗栗龍舟賽29日開賽 昨點睛下水
- 轉虧為盈無時日? 桃捷拚6年收支平衡
- 富邦剃頭令 「髮」外不開恩
- 鋒面影響降雨機率提高 各地將有局部大雨
- 比電影精彩！阿湯哥4訪寶島 「她」都不一樣
- 王令麟聲請解除境管 駁回確定
- MLB》萊斯特只被敲4安打 小熊3轟擊倒巨人
- 恐怖分子動亂 杜特蒂宣布菲南戒嚴
- 比基尼也太低胸惹！鄭欣宜秒刪豪乳照
- 又被影射未婚生女 不忍了! 阿妹提告自清
- 日職》要歸隊啦！陽岱鋼預計6月9日返一軍戰老東家
- 〈徵文啟事〉教養不同調時
- 古樸虎仔香包 北港鎮安宮發送
- 網球》羅傑斯盃發放外卡 莎拉波娃3年來首度參賽
- 底價近公告現值 竹東商業地13度標售
- 市府續託管 興仁親子公園停車費小漲
- NBA》熱火有望買斷波許 保險公司支付2年高薪
- 對丈夫沒火花 妻子坦承曾出軌
- 523世界烏龜日 興大籲保育食蛇龜
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：台北燈節透支千萬 明年仍在西區續辦
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分