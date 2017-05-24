當選國民黨主席 吳敦義頭寮謁陵感念蔣經國風範
2017-05-24 11:55
國民黨主席當選人吳敦義，由多位國民黨中常委陪同前往桃園市大溪頭寮謁陵，感念蔣經國風範。（記者李容萍攝）
〔記者李容萍／桃園報導〕國民黨主席當選人吳敦義今天上午由多位國民黨中常委陪同前往桃園市大溪頭寮謁陵，他談到從政40年，就是受到故總統蔣經國的栽培，未來擔任黨魁將學習蔣經國的精神，團結所有力量，心中真心以蔣經國為典範。
吳敦義表示，當年就讀台大歷史學系時擔任大學報的總編輯，當時有感大學的墮落，寫了1篇文章。恰好被當時擔任救國團主任的蔣經國看見。因此在1968年5月24日，蔣經國在救國團總部會見他。
吳敦義說，1972年，蔣經國擔任行政院院長、國民黨黨主席。那一年秋天，蔣經國請中央黨部主任李煥約見他到中央黨部，告知他蔣經國在常會中指示，明年台北市議會議員改選，黨要多提名優秀台籍青年，自己在隔年獲中國國民黨推薦參選台北市市議員並當選，從此開啟從政之路。
吳敦義強調，自己是在5月24日被召見的，之後蔣經國提拔台青，開始了他的從政之路，所以他在選後選擇同一天前來謁陵，希能大家也能記起故總統蔣經國執政時，勤政愛民、上山下海、走入基層、關懷弱勢，締造台灣經濟繁榮，他永遠懷念在心頭，也以此自勉，帶領國民黨向前。
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