求援2千萬被陳佩琪嗆離婚？ 柯P笑笑...

台北燈節透支2000萬元，市長柯文哲打算自掏腰包吸收，引起老婆陳佩琪不滿，甚至嗆柯「乾脆離婚好了！」柯被問及相關問題時，只笑笑不回應。（資料照，記者張議晨攝）

2017-05-24 11:59

〔記者沈佩瑤／台北報導〕今年初看似風光落幕的台北燈節，檢討報告5月出爐，透支新台幣2000萬元，為此感到傷腦筋的市長柯文哲打算自掏腰包吸收，引起老婆陳佩琪不滿，甚至嗆柯「乾脆離婚好了！」柯今天被問及相關問題時，只笑笑不回應。

《鏡週刊》報導，台北燈節檢討報告日前出爐，整場活動共花費1.2億元，業者甚至短收2000萬元，找柯文哲要錢，柯只好回家問陳佩琪有沒有2000萬元，引起陳佩琪不滿，一度說要離婚。

報導指出，陳佩琪反嗆柯腦袋是不是不清楚，若要2000萬元，就只能拿房子抵押還錢，還向友人抱怨，「選舉時連勝文的老婆開趴一次100萬元，我們勝選的人卻被搞到快破產。」不想再當市長夫人，讓自己跟小孩跟著柯往懸崖跳。

柯文哲今今上午主持中山區里長座談，會前被媒體問及相關問題時，僅笑笑不回應；台北市政府副發言人陳思宇受訪時表示，這屬於柯文哲的家內事，幕僚沒有隨時在市長旁邊，沒有討論到這一塊。

觀傳局長簡余晏受訪時強調，沒聽柯文哲提起要自付2000萬元，但絕對不會讓柯文哲跟陳佩琪出錢，政府部門預算為5400萬元，廠商在過程中可自行募款，一切依法辦理。