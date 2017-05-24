| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
降落客機雨中衝出跑道 香港機場封閉北跑道 影響7千戶！北市信義、萬華區無預警停電 新中橫落石不斷 搶通延後需提前改道 PR 用手機看新聞 看對「時辰」很重要！
 首頁 > 政治

求援2千萬被陳佩琪嗆離婚？ 柯P笑笑...

台北燈節透支2000萬元，市長柯文哲打算自掏腰包吸收，引起老婆陳佩琪不滿，甚至嗆柯「乾脆離婚好了！」柯被問及相關問題時，只笑笑不回應。（資料照，記者張議晨攝）

2017-05-24  11:59

〔記者沈佩瑤／台北報導〕今年初看似風光落幕的台北燈節，檢討報告5月出爐，透支新台幣2000萬元，為此感到傷腦筋的市長柯文哲打算自掏腰包吸收，引起老婆陳佩琪不滿，甚至嗆柯「乾脆離婚好了！」柯今天被問及相關問題時，只笑笑不回應。

《鏡週刊》報導，台北燈節檢討報告日前出爐，整場活動共花費1.2億元，業者甚至短收2000萬元，找柯文哲要錢，柯只好回家問陳佩琪有沒有2000萬元，引起陳佩琪不滿，一度說要離婚。

報導指出，陳佩琪反嗆柯腦袋是不是不清楚，若要2000萬元，就只能拿房子抵押還錢，還向友人抱怨，「選舉時連勝文的老婆開趴一次100萬元，我們勝選的人卻被搞到快破產。」不想再當市長夫人，讓自己跟小孩跟著柯往懸崖跳。

柯文哲今今上午主持中山區里長座談，會前被媒體問及相關問題時，僅笑笑不回應；台北市政府副發言人陳思宇受訪時表示，這屬於柯文哲的家內事，幕僚沒有隨時在市長旁邊，沒有討論到這一塊。

觀傳局長簡余晏受訪時強調，沒聽柯文哲提起要自付2000萬元，但絕對不會讓柯文哲跟陳佩琪出錢，政府部門預算為5400萬元，廠商在過程中可自行募款，一切依法辦理。

廣告
  • 台北燈節透支2000萬元，市長柯文哲傳出打算自掏腰包吸收，引起老婆陳佩琪不滿，北市府副發言人陳思宇受訪表示，這屬於柯文哲的家內事，幕僚沒有隨時在市長旁邊，沒有討論到這一塊。（記者沈佩瑤攝）

    台北燈節透支2000萬元，市長柯文哲傳出打算自掏腰包吸收，引起老婆陳佩琪不滿，北市府副發言人陳思宇受訪表示，這屬於柯文哲的家內事，幕僚沒有隨時在市長旁邊，沒有討論到這一塊。（記者沈佩瑤攝）

  • 觀傳局長簡余晏受訪時強調，沒聽柯文哲提起要自付2000萬元，但絕對不會讓柯文哲跟陳佩琪出錢。（記者沈佩瑤攝）

    觀傳局長簡余晏受訪時強調，沒聽柯文哲提起要自付2000萬元，但絕對不會讓柯文哲跟陳佩琪出錢。（記者沈佩瑤攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 台北燈節 柯文哲 簡余晏 陳佩琪
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
蔡政府執政週年總體檢
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧泰式打拋肉
古早味甜點✧蜜番薯
越式✧牛肉河粉
好喝綠豆湯怎麼煮？
轉寄

標題：求援2千萬被陳佩琪嗆離婚？ 柯P笑笑...


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月24日‧星期三‧丁酉年四月廿九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.