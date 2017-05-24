林全內閣民調低 政院檢討如何回應社會
2017-05-24 11:54
〔記者李欣芳／台北報導〕蔡政府上台滿1週年，面對多項民調顯示蔡總統與閣揆林全的施政不滿意度高於滿意度施政，行政院政務委員張景森上午接受媒體人周玉蔻廣播專訪時說，行政院昨天開會，檢討如何即時回應社會（需要），去年大家都怕失言、很保守，但是政務官最重要的責任，應該要把政策說明清楚。
提及政府民調低，張景森說，大家都盡心盡力，也在檢討原因，可能去年一開始上任時，當時認為內外環境險惡，特別是兩岸關係，認為穩定壓倒一切，因此應先穩定國內政局，不要太多不可控制的因素，做法因此穩健。
張景森說，去年閣員還沒上任前，許多人就被媒體報導失言，造成閣員緊張、保守，但現在認為，政務官最重要的責任是要把政策說清楚。
被問到是否常接受蔡英文總統的電話，張景森坦言，確實會接到總統電話，但他一定會向行政院長林全報告；林全也講過，總統找閣員了解事情，是合理的。他還透露，不是只有他會接到總統電話。
主持人詢問，傳言國安會副秘書長陳俊麟、總統府副秘書長劉建忻一天到晚打電話給閣員。張景森說，府院黨是執政團隊，施政要協調一致，溝通是必要的，應該是總統有交代才會打電話，就他所接觸到的，不會是假傳聖旨，都謹守分際。
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