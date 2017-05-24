台北燈節超支 簡余晏：不可能讓市長出錢

2017-05-24 11:41

〔記者沈佩瑤／台北報導〕媒體報導，台北燈節爆出超支2000萬，承包商找上台北市長柯文哲討錢，柯回家向妻子陳佩琪「調頭寸」，讓陳佩琪氣得嗆「離婚」，知情人士透露，燈節難收拾也讓柯私下抱怨，「真想要掐死觀傳局長。」對此，觀傳局長簡余晏今親上火線，表示私下沒聽市長這麼說，並強調，燈節預算從郝市府時期迄今就是5400萬，不會動用二備金處理超支部分，業者賠或賺都是依照合約辦理，不可能讓市長出錢。

《鏡週刊》報導，台北燈節檢討報告日前出爐，整場活動共花費1.2億元，業者甚至短收2000萬元，觀傳局卻又規劃支出千萬元續展主燈小奇雞、花燈林默娘花車，令柯文哲大怒，緊急喊卡，並說想掐死簡余晏。

簡余晏今上午受訪時表示，從前朝郝市府時期，台北燈節的公部門預算就是5400萬元，一切依法辦理，「不可能用公部門的錢再支出，也不可能用市長或市長夫人的薪水支出。」

對於廠商短收的2000萬元，簡余晏則強調，業者在辦理過程中可募款，「依法辦理。」但在辦理燈節過程中太求好心切，會列為教材，明年、後年活動繼續努力與業者談共同合作。

至於柯文哲說出想掐死她，簡余晏笑稱，她沒有聽過柯文哲講這句話，也相信柯不會隨便掐死人，「市長曾是救人的醫師，這裡也不是鐵血市政廳。」