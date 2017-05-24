施政挨批 賴清德感慨：溪北建設投711億他當成沒看到

賴清德說，「社會是有天理的，人民心中是有正義的，雖然是比較晚到，但一定會到。」（記者蔡文居攝）

2017-05-24 11:42

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議員王峻潭今天在市政總質詢中，對市府團隊被罵、被糟蹋抱不平。市長賴清德回應時有感而發說，像溪北這幾年，市府投入的建設經費高達711億，「這是客觀的數字，但是他就當成沒看到。」

王峻潭質詢說，市長你做了這麼多，人家也在嫌，也在罵，他在山區也是一樣，努力為地方打拚，對長輩一向敬老尊賢，但卻無法獲得認同，最後「輸給5個小孩、輸給3000元」。

賴清德回應說，「人在做天在看，誰實實在在做事，誰畫山畫水，沒在做事，其實，天公伯都看得清楚，我想信正義雖然比較晚到，但一定會到。」「雖然有的人比較有錢，比較大膽，不擇手段得到一切，但社會是有天理的，人民是有正義有公道的。」

賴清德說，像你的選區，你也有在做事，也有在建設山區，爭取到的經費也比過去還多，但卻無法到市民的選票。這是受到不法手段，金錢的影響，很多人也對你感到不捨，這不用怨嘆，「社會是有天理的，人民心中是有正義的，雖然是比較晚到，但一定會到。」

他意有所指地說，並不是說有人公開運用老百姓給予他的權力來批判人，說些非事實的事，社會就會接受。像溪北，很多人愛說溪北邊緣化，然而這幾年來，市府投入溪北的建設經費而非行政經費共711億，而這次前瞻計畫，市府也在溪北爭取到196億，將近200億的經費。「這是客觀的數字，但是他就當成沒看到，運用老百姓給予的權利，在議會壂堂公開批判市府，他以為透過電視轉播，人民就會受影響」「不會啦！人民心中是有正義的。」

末了，賴清德為王峻潭打氣說，你從事民主政治，並非為了個人，而他棄醫從政也是這個道理。「一時的批評，一時的誤解，不必失志，也不必放在心裡。」

王峻潭十分認同說，「你的說法我認同，潭仔跟定你了！」「我的腳步會跟著你！」