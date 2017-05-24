施政挨批 賴清德感慨：溪北建設投711億他當成沒看到
賴清德說，「社會是有天理的，人民心中是有正義的，雖然是比較晚到，但一定會到。」（記者蔡文居攝）
〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議員王峻潭今天在市政總質詢中，對市府團隊被罵、被糟蹋抱不平。市長賴清德回應時有感而發說，像溪北這幾年，市府投入的建設經費高達711億，「這是客觀的數字，但是他就當成沒看到。」
王峻潭質詢說，市長你做了這麼多，人家也在嫌，也在罵，他在山區也是一樣，努力為地方打拚，對長輩一向敬老尊賢，但卻無法獲得認同，最後「輸給5個小孩、輸給3000元」。
賴清德回應說，「人在做天在看，誰實實在在做事，誰畫山畫水，沒在做事，其實，天公伯都看得清楚，我想信正義雖然比較晚到，但一定會到。」「雖然有的人比較有錢，比較大膽，不擇手段得到一切，但社會是有天理的，人民是有正義有公道的。」
賴清德說，像你的選區，你也有在做事，也有在建設山區，爭取到的經費也比過去還多，但卻無法到市民的選票。這是受到不法手段，金錢的影響，很多人也對你感到不捨，這不用怨嘆，「社會是有天理的，人民心中是有正義的，雖然是比較晚到，但一定會到。」
他意有所指地說，並不是說有人公開運用老百姓給予他的權力來批判人，說些非事實的事，社會就會接受。像溪北，很多人愛說溪北邊緣化，然而這幾年來，市府投入溪北的建設經費而非行政經費共711億，而這次前瞻計畫，市府也在溪北爭取到196億，將近200億的經費。「這是客觀的數字，但是他就當成沒看到，運用老百姓給予的權利，在議會壂堂公開批判市府，他以為透過電視轉播，人民就會受影響」「不會啦！人民心中是有正義的。」
末了，賴清德為王峻潭打氣說，你從事民主政治，並非為了個人，而他棄醫從政也是這個道理。「一時的批評，一時的誤解，不必失志，也不必放在心裡。」
王峻潭十分認同說，「你的說法我認同，潭仔跟定你了！」「我的腳步會跟著你！」
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 柯P被爆向妻求援2千萬 被嗆乾脆離婚！
- 機捷小站人潮少 鄭文燦：以前的政府睡著了！
- 議員追問是否7月入閣？ 陳菊：把高雄建設做好卡要緊
- 藍營籲政府特赦扁 蔡易餘批：這是在講幹話
- 施政挨批 賴清德感慨：溪北建設投711億他當成沒看到
- 和老公做愛都這樣... 小S大爆閨房秘辛
- 陳星被拍到了！搭名車出入別墅 妻女這樣生活...
- 美駐中新任大使 習近平舊識
- 控東森新聞雲作假新聞 台數科挨告加重誹謗
- 北藝中心》若三度流標 文化局長：就遞辭呈
- 砍殺前女友20刀釀1死1傷 醋男判刑22年
- 愛心麵包師傅故事 大愛拍連續劇
- 飛行物越界南韓軍開火 結果是北韓氣球
- 冷血鴛鴦拐街友結婚 狠殺詐保
- （影音）「我很守信用吧！」 阿湯哥透早6點襲台讚爆台粉
- 豬哥亮得知女兒有男友 曾語重心長對她說...
- 婚姻平權抬頭 愛爾蘭可能誕生首位同性戀總理
- 預定8月完工》中山高做隔音牆 竹北段塞爆
- 石化業校園求才 實習年薪50萬元
- 魔法仙女環 鹿港國中草坪菇菇長成圓圈
- 台塑打造樂活圈 第二個點落腳宜蘭
- 文化部跨域合創計畫作品 壓軸丹麥點擊藝術節
- 朱雪璋設局比武斷腳筋案 北院依重傷害判6年
- 日月污水廠疑滲漏 環署化驗調查
- 停擺近20年揉捻機 紅烏龍讓它再動起來
- 竹縣配合款採購弊案 6議員二審分判1年11月至13年
- 苗栗龍舟賽29日開賽 昨點睛下水
- 轉虧為盈無時日? 桃捷拚6年收支平衡
- 富邦剃頭令 「髮」外不開恩
- 鋒面影響降雨機率提高 各地將有局部大雨
- 比電影精彩！阿湯哥4訪寶島 「她」都不一樣
- 王令麟聲請解除境管 駁回確定
- MLB》萊斯特只被敲4安打 小熊3轟擊倒巨人
- 恐怖分子動亂 杜特蒂宣布菲南戒嚴
- 比基尼也太低胸惹！鄭欣宜秒刪豪乳照
- 又被影射未婚生女 不忍了! 阿妹提告自清
- 日職》要歸隊啦！陽岱鋼預計6月9日返一軍戰老東家
- 〈徵文啟事〉教養不同調時
- 古樸虎仔香包 北港鎮安宮發送
- 網球》羅傑斯盃發放外卡 莎拉波娃3年來首度參賽
- 底價近公告現值 竹東商業地13度標售
- 市府續託管 興仁親子公園停車費小漲
- NBA》熱火有望買斷波許 保險公司支付2年高薪
- 對丈夫沒火花 妻子坦承曾出軌
- 523世界烏龜日 興大籲保育食蛇龜
標題：施政挨批 賴清德感慨：溪北建設投711億他當成沒看到
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email