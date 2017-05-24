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英國曼徹斯特遭恐攻 總統府發聲明

體育館內死傷枕藉，救援人員在現場搶救傷者。（美聯社資料照）

2017-05-24  11:34

〔記者鍾麗華／台北報導〕針對英國曼徹斯特市（Manchester）昨（23）日發生恐怖攻擊，造成多人傷亡。總統蔡英文今天透過推特，代表台灣人民向曼徹斯特恐攻受害者，致上慰問之意。總統府上午也針對英國曼徹斯特遭恐怖攻擊聲明。

總統府聲明指出，總統府秘書長吳釗燮今天上午在會見英國在台辦事處代表唐凱琳（Catherine Nettleton）時，當面向代表轉達蔡總統以及台灣人民對恐怖攻擊受害者的哀悼，並向英國人民致上慰問之意。

美國歌手亞莉安娜（Ariana Grande）在英國曼徹斯特22日的演唱會晚間發生爆炸，目前已知至少22人喪生、59人受傷，死者當中有兒童。這是英國2005年以來死傷最慘重的攻擊事件。

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