陳時中署名「中華民國台灣」 游盈隆：真見笑！

2017-05-24 11:27

〔即時新聞／綜合報導〕衣索比亞現任外交部長、前衛生部長特沃德羅斯（Tedros Adhanom Ghebreyesus）當選世界衛生大會（WHA）新任幹事長，衛福部長陳時中第一時間簽發賀函，以「中華民國台灣」署名，不過署名「中華民國台灣」引起討論。台灣民意基金會董事長游盈隆在臉書直言：「這是誰的主意？真見笑！」

游盈隆指出，在台灣被拒絕在WHA大門外的此時此刻，陳時中如果有點台灣意識，在賀函中應該署名「台灣」，不過陳時中卻自我署名「中華民國台灣」，這不禁讓游盈隆質疑：「是誰的主意？陳時中自己？還是蔡英文的旨意？真見笑！」

針對此次特沃德羅斯當選，陳時中表示雖然衣索比亞與中國關係深，但「再怎麼說也不會比以往更糟」。