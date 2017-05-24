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議員追問是否7月入閣？ 陳菊：把高雄建設做好卡要緊

高雄市長陳菊強調沒聽說內閣欲改組，並指自己會繼續為高雄建設打拚。（記者王榮祥攝）

2017-05-24  11:18

〔記者王榮祥／高雄報導〕外傳內閣7月可能改組？國民黨高市議員陸淑美今質詢時探詢高雄市長陳菊、有無可能入閣？陳菊表示，並沒聽聞中央內閣改組訊息，她個人則會履行對高雄市民的承諾、在任期內繼續推動高雄各項建設。

陸淑美今表示，政府應該拚經濟、別老是拚政治，傳聞內閣今年7月可能會改組？她很好奇市長陳菊，會不會有機會入閣？

陳菊說，她並沒聽說內閣改組訊息，個人在市長任期雖已超過一半，但還有很多重要建設、規劃要做好，才能對高雄市民有交代，現在把高雄（建設）做好卡要緊。

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  • 高市議員陸淑美探詢市長陳菊有無可能入閣？（記者王榮祥攝）

    高市議員陸淑美探詢市長陳菊有無可能入閣？（記者王榮祥攝）

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