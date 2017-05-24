張景森自爆：現在臉書都被太太審查
2017-05-24 11:07
〔記者李欣芳／台北報導〕行政院政務委員張景森經常在臉書評論時政，除為行政院政策辯護外，也曾多次失言引發議論，張景森今天上午自我爆料說，現在臉書都被太太審查，他不怕失言，現在還是會寫臉書，不過，太太審查的尺度比較嚴格，「叫我要有禮貌！」
張景森今天上午接受「蔻蔻早餐」廣播節目專訪，對於過去屢次在臉書上失言引發爭議，張景森表示，行政院長林全向他說過，叫他考慮一下角色已經不一樣，寫臉書要注意，「我太太是一個滿理性和平的一般民眾，尺度比較嚴格」，被講了之後，就會放幾天再想一想。
被詢及曾與民進黨台北市議員高嘉瑜互摃，張景森說，他之所以批評高嘉輸，是因高攻擊他的人格，現在兩人應已達成某種程度的和解。
被詢及內閣成員不少人都是「老藍男」，張景森說，他一位朋友說，老藍男不是問題，他自己則是鐵桿深綠。
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