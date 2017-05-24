藍營籲政府特赦扁 蔡易餘批：這是在講幹話
2017-05-24 11:20
〔即時新聞／綜合報導〕民進黨立委蔡易餘因前總統陳水扁特赦一事，遭父親蔡啟芳威脅「斷絕父子關係」，但蔡易餘稱父親是在講幹話，形容他是「幹話之王」，引起不少網友討論。而國民黨團今日表示，要政府乾脆特赦陳水扁，蔡易餘忍不住開砲，「這就是在講幹話」。
國民黨文傳會副主委胡文琦今日表示，陳水扁保外就醫卻違反獄方規定，還向總統蔡英文嗆聲，呼籲蔡英文政府乾脆特赦陳水扁。
根據《蘋果日報》報導，但這樣的言論讓蔡易餘相當不以為然，繼昨日說自己的父親是幹話之王後，再度用「幹話」批評國民黨，強調國民黨就是迫害扁的始作俑者，前總統馬英九執政期間也沒有替扁平反，如今蔡英文執政一年多才又拋出這個議題，根本是在消費陳水扁，直言「明顯就是在講幹話」。
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