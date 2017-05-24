查黨內基金會的帳？ 吳敦義：相信合規定不用查

外傳有人認為國民黨新任黨魁吳敦義上任後，應清查國民黨內基金會的運作，吳敦義表示，應該不會有問題、不用查。（記者李容萍攝）

2017-05-24 10:51

〔記者李容萍／桃園報導〕國民黨主席當選人吳敦義今天上午前往桃園市大溪頭寮謁陵，被問到就任後會不會調查國民黨黨內基金會的財務，他表示「沒有聽過這件事情」，基金會的財務應該不會有問題、他的立場就是不用去查，也相信一切合乎規定。

吳敦義上午率多位國民黨中常委陪同前往大溪頭寮謁陵，在鞠躬、獻花後，進入陵寢內向故總統蔣經國遺像俯首追思；吳敦義受訪時，推崇蔣經國創造國家的經濟繁榮與民生樂利，數十年來緬懷蔣經國的精神，都是如此。

被問到國民黨新舊黨魁交接、全代會是否提前到7月？接交小組人選是否確定？吳敦義表示，現在還沒有舉行日期（未定），但依照國民黨主席洪秀柱昨天主動提出「會彈性處理」，他也指派熟悉黨務的前總統府秘書長曾永權、國民黨中常委姚江臨、競選辦公室組織部執行長李哲華等人，負責擔任交接工作的窗口。

吳敦義表示，交接是依照黨的制度，但在考量國民黨立法院黨團、國民黨副主席、社會的意見後認為，3個月等候交接的時間太長，所以「洪主席主動提出」，希望能彈性處理。

他提到，有關中央委員的產生，因為牽涉到交接、全代會日期、接任或卸任中央委員的時間，在考量制度與規定上，需由透過交接小組進一步商量。

至於外傳有人認為要查國民黨內基金會的運作，吳敦義表示，「沒有聽過這件事情」，黨內有一定的制度，就算有基金會，基金的來源都是黨的經費所成立，這些都是黨的公產，任何人都不會逾越法律的規定，他的立場就是不用去查，相信一切依照規定來辦。