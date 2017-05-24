2020世界蘭花會議 台南、台中為「錢」較勁？

2017-05-24 10:35

〔記者唐在馨、王涵平／台南報導〕2020世界蘭花會議落腳台中，本月23日晚間台南市府針對議員質詢，突然發出新聞稿，強調一直爭取這項會議，新聞稿內容講到:主辦方蘭協一開始將台北市列為主辦城市，然因蘭協要求台北市需編列巨額展覽經費，方可舉辦世界蘭展，經台北市政府評估該市無蘭花相關產業，且尚須花費維護整理場館，故無意願辦理。蘭協因此轉向台中．．．。

而此一新聞稿也引發各方認為暗藏玄機？台南市政府指台北市府巨額展覽經費等問題最後沒有辦，而主辦權轉到台中市府，莫非暗指台中市府願意花「巨額經費」？

對此，台南市府新聞處長許淑芬說，相關原因必需問蘭協，但如果因為這樣轉折，有無編列相關經費配合也問台中市政府。

但台中市政府新聞局長卓冠廷今早則表示，目前為止台中市府跟蘭協還未談到任何經費的問題，台中市府能爭取到2020這場會議，主要是台中市在2018有辦世界花博，在利用既有展館及設備的情況下，爭取到2020的蘭花會議，他也強調，2020的會議，目前台南市長賴清德也已和台中市長林佳龍講好，二個城市會一起合作，共創雙贏。

而蘭協今天早上也表示，在台中舉辦是因為台中有展覽及會議的場地，與經費無關。

對此，台南市府秘書長李孟諺今早則強調，當初市長賴清德有率蘭協到新加坡爭取這項國際會議，但最後台南是因為目前會展中心的興建進度，來不及這場會議的舉辦，主要是展館問題，經費並非絕對因素。

李孟諺強調，目前二個城市已在談合作，台南蘭展及台中蘭花會議展期延續，共邀外賓買主，共同宣傳，外賓來一趟可以同時到台中及台南，城市共創雙贏。