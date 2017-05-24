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亞莉安娜演唱會恐攻22人死 蔡英文推特慰問

亞莉安娜演唱會恐攻案，民眾前往慰問。（法新社）

2017-05-24  10:38

〔即時新聞／綜合報導〕美國歌手亞莉安娜（Ariana Grande）在英國曼徹斯特體育館（Manchester Arena）舉辦的演唱會，卻遇到恐怖攻擊。總統蔡英文上午則在推特致上慰問！

蔡英文表示，代表台灣人民向曼徹斯特恐攻受害者，致上慰問之意。

亞莉安娜於英國當地時間22日晚間在曼徹斯特舉辦演唱會，發生爆炸案，目前已知至少22人喪生、59人受傷，死者當中有兒童；這也英國2005年以來死傷最慘重的攻擊事件。

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