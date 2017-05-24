機捷小站人潮少 鄭文燦：以前的政府睡著了！
機場捷運部分小站人潮稀少，事長鄭文燦指出，那是因為過去的政府沒有配合推動都市計畫。（記者陳昀攝）
［記者陳昀／桃園報導］桃園大眾捷運公司昨天在議會質詢時，因營運前虧損被多位議員質疑，桃園市長鄭文燦今天在市政會議表示，桃捷的資本額虧損是來自通車前，目前營運不到3個月，哪有軌道業剛起步就賺錢？另針對部分小站人潮稀少，他表示，那是因為都市計畫沒有配合順利推動，「以前的政府睡著了！要用這個來罵桃園市政府是不對的！」
鄭文燦對與會的桃捷公司董事長劉坤億、總經理陳凱凌說，昨天在桃園市議會的答詢根本是「迷霧森林」，沒有完整呈現效益與功能，怎麼可以對議員唯唯諾諾？他說，北捷也是6年才提重置經費，哪有人三個月就在判斷會賠錢，「養一個孩子3個月就說他以後不會當科學家？」並指台北市議員昨天在北市議會的質詢更是完全錯誤，說法都是本位主義。
鄭文燦指出，機捷會虧損17億多元，是因為連續6次延宕通車，這部分將和交通部求償，但通車後的營運有大幅改善，原預估日均流量有4.6萬人次，目前已達5.6萬人次，前6年若要達收支平衡，平衡值約日均量6萬人，另有廣告及附屬收益等，這是可以穩健達成的目標。
鄭文燦表示，機捷小站人潮少是正常現象，因為1996年招標時是配合新市鎮開發，但後來沒有配合完成都市計畫。「以前的政府睡著了！」他說，不知道過去是地方政府工作不力，還是中央審議太慢，小站旁都是農地、沒開發，要用這來罵現在的桃園市府不對的。
針對市議員王浩宇提議提高外國人單程票價，鄭文燦直說不可行，沒有任何一個國家有這樣的收費方式。王浩宇則對此解釋，他的提案不是針對外國人設計，而是希望將「通勤族」與「旅客」分開，讓使用電子票證的通勤族享有優惠，並把單程票的票價拉高，降低通勤族的負擔，因為對外國人而言，搭乘機捷追求的是方便與快速，最多來回兩次，應該對漲價無感。
王浩宇說，一視同仁的壓低票價，對國際旅客或單程旅客來沒有任何誘因，最後的虧損也是由桃園人買單，他認為，雖然捷運系統不是以賺錢為目的，但還是要思考如何縮小虧損。
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