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六都最胖？ 鄭文燦：不能市長胖就說桃園胖！

2017-05-24  09:56

［記者陳昀／桃園報導］根據體育署調查，六都中過重與肥胖人口比例最高的是桃園市，高達38.8％，市長鄭文燦今天早上在市政會議表示，「不能市長胖就說桃園胖！」並指這份調查是以BMI超過24為統計，但真正的肥胖是BMI超過27，若以此計算，桃園應排六都中第四。

鄭文燦指出，中壯年、年輕人體態比較壯，肥胖的正確用法應該是以BMI超過27為基準，而且桃園市的肥胖人數成長趨緩，接下來也會推「瘦桃子計畫」，鼓勵市民加強自我健康管理，他也要求衛生局擬定專案報告，「若需要代言人，可以從市府找。」

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  • 體育署調查數據指出，桃園市的過重與肥胖人口是六都最多，鄭文燦說，「不能市長胖就說桃園胖！」（記者陳昀攝）

    體育署調查數據指出，桃園市的過重與肥胖人口是六都最多，鄭文燦說，「不能市長胖就說桃園胖！」（記者陳昀攝）

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