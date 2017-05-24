高市綠議員為阿扁向小英叫陣！ 花媽緩頰

民進黨高市議員鄭新助為特赦阿扁強力批判小英（記者王榮祥攝）

2017-05-24 09:54

〔記者王榮祥／高雄報導〕民進黨高市議員鄭新助今天在議會總質詢時間，強烈批判總統蔡英文與民進黨在特赦阿扁議題上消極處理，痛陳國民黨放了阿扁，民進黨卻想把阿扁關回去﹖並再度要求高雄市長陳菊表態﹔陳菊則為小英緩頰，指小英與其團隊正面臨許多重大改革，盼望（扁支持者）多包容、再給他們一點時間，相信相關單位能發揮智慧、妥善處理。

陳菊也重申，過去到現在，她贊成特赦阿扁的立場不變，她同時也建議中監，可選用較柔軟的方式回應阿扁（指公文），現在這麼多聲音，相信小英總統會聽得到，若有機會、也願再次跟小英總統表達。

陳菊認為，這是一個高度政治議題，需要有相當智慧處理。

鄭新助屬一邊一國成員，近幾回議會大會期間，幾乎都會提及特赦阿扁，他今天特別說明，這話題可能跟市政較無關係，並坦承常被質疑，但阿扁現在是高雄市民，自己也曾受到阿扁栽培，所以還是該講，且很多支持者反應，一定要在議會為阿扁發聲。

為了最近阿扁出席餐會鬧得沸沸揚揚，鄭新助特別準備小英在當主席時，曾對外表態全力聲援阿扁的「新聞音檔」，質疑小英與民進黨現階段對阿扁的態度﹔他還說，如果是國民黨執政，早就動員去包圍了。

鄭新助講到激情，順勢也替陳致中夫婦面對的壓力抱屈，並提到過往選舉期間，多少人曾受阿扁「支持」過，現在卻絕口不提，認為有些人只在選舉時想到阿扁，選後全忘記。他認為，阿扁已被關了多年，應該還他一個公道，且特赦阿扁讓他逍遙一點，對他身體有幫助，這件事不應再拖，希望蔡總統正視。

高市議會總質詢每位議員45分鐘，鄭新助用了46分又14秒（含市長答詢）關心阿扁，力挺之意充分表露。

高雄市長陳菊為小英緩頰，並重申支持特赦阿扁立場不變（記者王榮祥攝）