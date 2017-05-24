蔡英文派親信赴中國救李明哲？總統府出面澄清

2017-05-24 09:47

〔即時新聞／綜合報導〕週刊報導，為了營救在中國失蹤被抓的前民進黨黨工、人權工作者李明哲，總統蔡英文派親信前往中國了解情形、探底線。對此，總統府今天上午發出澄清稿否認！

總統府表示，李明哲是我們國民，政府的責任是在維護國家尊嚴下，確保他的人身安全，目前是盡力讓他能夠平安歸來。

總統府說，事件發生後，政府持續營救，過程中，政府和家屬保持密切聯繫，營救措施也讓家屬充分理解；對於媒體報導，總統府則澄清，「並非事實」。