嘉義縣、市合併爭議 葉俊榮：應在共識下討論
2017-05-24 09:38
〔記者鄭鴻達／台北報導〕嘉義縣、嘉義市合併的議題近期備受討論，內政部長葉俊榮表示，一般縣市的合併升格在《地方制度法》有依據及規定，但若是單純合併則無法律明確依據，無論如何，機制的推動除要在法律基礎上之外，也須在縣、市的共識下討論。
同屬第二級行政區的嘉義縣、嘉義市合併議題近期浮現檯面，嘉義縣縣長張花冠日前表示，蛋黃、蛋白一起吃比較營養，能提升競爭力，表態支持合併；嘉義市市長涂醒哲則表態反對，表示政府有更重要的事要優先處理、改革，嘉義市不可能從省轄市淪為縣轄市。
葉俊榮受訪指出，若是一般的縣、市合併升格，此在《地制法》內有依據與規定，但若是單純的縣、市合併，現行法律無明確依據，未來「行政區劃法」立法過程中，也許可把此議題放入考量，但無論如何，都要地方政府間的協議、認同才能推動。
對於媒體問嘉義縣、市合併是否曾告知內政部；葉俊榮接著表示，縣、市版圖怎樣規劃都是課題，六都的形成之於台灣整體行政區劃問題，過去確實有這樣的聲音，但這機制的推動，一切都要在法律的基礎上，也必須要在縣、市的共識下討論。
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