陳水扁出席餐會 週刊爆：法院可能重審5大案

有週刊報導指出，目前停審中的5大案都可能因為陳水扁出席凱達格蘭餐會而重啟審理。（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-05-24 08:31

〔即時新聞／綜合報導〕前總統陳水扁日前出席凱達格蘭基金會餐會，疑違反台中監獄的「五不」但書，有週刊報導，承辦二次金改弊案的高等法院承審法官認為，陳水扁能北上參加餐會，健康狀況應有好轉，最快週五發傳票，預計6月重新續審，且陳水扁另外4案可能也將一併啟動。

據《鏡週刊》報導，陳水扁卸任總統後因貪污罪名入獄，於2015年1月因失智、巴金森氏症、尿失禁等健康問題，獲准保外就醫，結束6年多的牢獄生活，還沒定讞的二次金改等5大案也全部停審。但近來陳水扁北上參加餐會，承辦二次金改弊案的高院法官曾德水認為，陳水扁的健康應已有好的進展，最快週五發出傳票，預計6月傳喚出庭評估是否續審。

報導也提到，目前停審中的5大案，分別是國務機要費案、二次金改國泰併世華收賄弊案、洗錢案、侵佔總統府機密公文案及教唆偽證案，這5案都可能重啟審理。