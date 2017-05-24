國民黨魁提前交接內幕…傳柱姐發不出6月薪水
2017-05-24 08:04
國民黨主席當選人、前副總統吳敦義（左）23日前往國民黨中央黨部，拜訪現任黨主席洪秀柱（右），並舉行閉門會談。（記者廖振輝攝）
〔即時新聞／綜合報導〕原本還嗆一切照制度的國民黨主席洪秀柱，昨天在與準主席吳敦義閉門會談30分鐘之後，改變主意，打算將20全代會從8月20日往前提到7月舉行，屆時，將進行新舊黨魁交接。
洪秀柱在與吳敦義閉門會談後面對媒體表示，會彈性處理提前交接一事，其他則沒有多談。
不過，《聯合報》報導，交接時間可能是在7月，而洪秀柱同意先進行財務交接，包括黨產處理進度、財務現況等，且同意吳敦義先派人進駐行管會，但是，國民黨黨產已被黨產會凍結，能動用的現金包括今年的政黨補助款、黨費收入等，5月薪水發放後只剩不到3700萬元，根本不夠發薪水，吳敦義要自己想辦法籌發6月薪水。
另外，若是7月舉行全代會，則210席由黨主席提名的中央委員，吳、洪各自提名單，再針對名單進行協商。
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