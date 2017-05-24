陳時中賀WHO新幹事長 署名「中華民國台灣」

2017-05-24 02:43

〔記者呂伊萱／瑞士日內瓦23日報導〕世界衛生大會（WHA）今舉行幹事長選舉，由衣索比亞現任外交部長、前衛生部長特沃德羅斯（Tedros Adhanom Ghebreyesus）當選新任幹事長。衛福部長陳時中今天表示，已在第一時間簽發賀函，以「中華民國台灣」署名向特沃德羅斯道賀。陳時中並強調，特沃德羅斯從弱勢環境出身，雖然衣索比亞與中國關係深，但「再怎麼說也不會比以往更糟」，因應這樣的新情勢，陳時中仍對於未來的新模式抱持期待。

第70屆WHA今進行本屆大會的重頭戲「幹事長選舉」，經過漫長的三輪投票後，由衣索比亞現任外交部長、前衛生部長特沃德羅斯（Tedros Adhanom Ghebreyesus）勝出，擔任WHO新任幹事長，也是世界上第一位出身非洲的世界級國際組織領導人。

陳時中在選舉結果出爐後，第一時間簽發賀函，轉請外交部遞交給衣索比亞代表團，「表示我們對他的期待」。陳時中從特沃德羅斯所發表的政見分析指出，特沃德羅斯第一點政見便開宗明義表示要將WHO改造成更有效率、透明化並權責相符的機構，顯示其對機構改造相當有想法。且特沃德羅斯強調發展WHO要以「獨立科學研發」為基礎，陳時中從而認為，特沃德羅斯處理專業事務時，專業性會比較高。

另外陳時中也指出，特沃德羅斯提及的第二項政見是關於醫藥事務的「高覆蓋性」，對台灣而言，例如全民健保做得很好，相信有許多經驗可以和世界分享。第三點則是關於緊急事件應變，陳時中也希望台灣能提供防疫經驗，建立區域聯絡網，呼應新幹事長的期待。其餘關於特沃德羅斯關切婦女與青少年健康、氣候變遷影響人類健康等，陳時中認為這些普世關懷都在在顯示新任幹事長的高度，台灣也會因應情勢，做出相關配合。

另陳時中回答媒體詢問時表示，此次簽發賀函，所使用的署名為「中華民國台灣」。而衣索比亞籍幹事長是否會使台灣參與情勢更加嚴峻？陳時中說，雖然衣索比亞與中國關係深，但他仍認為「再怎麼說也不會比以往更糟」。陳時中引用總統蔡英文的兩岸互動新主張「新情勢、新問卷、新模式」說明，幹事長改選是新情勢，台灣則期待幹事長以高專業度及其弱勢背景帶領WHO，因應這樣的新情勢，陳時中對於未來的「新模式」抱持期待。