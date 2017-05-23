金門漢光演習 兩棲特攻隊營救人質、一氣呵成
特攻人員潛水使用的「循環式水肺」，隱匿性高，不易在水面產生氣泡。（記者吳正庭攝）
〔記者吳正庭／金門報導〕金門防衛指揮部今天執行漢光33號演習實兵驗證，兩棲偵察營特攻人員施展岸際滲透、突破艱困地形的矯健身手，在濃濃煙硝與爆破的火光中成功營救人質、一氣呵成。
金防部指出，這是兩棲偵察營第一次結合險峻山勢與水域地形的模擬操演，採縮短距離演練，想定我方人質遭敵挾持於「南石滬」敵指揮所，兩棲特攻部隊拂曉由水域、陸地分進合擊，滲透、潛入敵營。
兩棲偵察營向金防部指揮官郝以知中將簡報後，特攻小組兵分二路，水路以200磅高壓氣瓶快速完成橡皮艇充氣，人員登艇、渡河、上岸；另組人馬如「飛簷走壁」，從山崖峭壁以正面及座位式下降至目標區，警戒掩護組再以單索橫渡、呼嘯而過，動作熟練、精準，以宛如電影般情節，快速襲殺敵軍、掃蕩，營救人質。
兩棲營長林子洧指出，特攻人員潛水用的是「循環式水肺」，裡面有高壓純氧，目前各國兩棲特種部隊在水域作戰、戰鬥潛水使用的都是這種循環式水肺，隱匿性高，不易在水面產生氣泡。
士官長許進忠說，特戰官兵接獲任務後，必須立即對現場環境做精確特攻突破分析，這也是防區首次同時進行水上、地面作戰整合的驗證，針對不同的環境特性，採取適切的行動方案，以垂降、潛伏、隱伏、狙擊等手段，成功奇襲。
金防部兩棲偵察營展現特種部隊岸際滲透與困難地形潛伏、隱伏技巧。（記者吳正庭攝）
金防部兩棲偵察營神出鬼沒，由水域潛伏至岸際掩護、滲透。（記者吳正庭攝）
兩棲營特攻人員如「飛簷走壁」，從山崖峭壁以正面及座位式下降至目標區。（記者吳正庭攝）
兩棲特攻人員以單索橫渡、呼嘯而過，動作熟練、精準。（記者吳正庭攝）
兩棲偵察營特攻人員躲在樹叢中，將追趕敵軍殲滅於灘頭。（記者吳正庭攝）
兩棲偵察營弟兄，將人質帶上橡皮艇返航，成功完成營救任務。（記者吳正庭攝）
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