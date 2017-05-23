民進黨與柯P推他兼任北農董座 陳景峻：我會做死
2017-05-23 21:57
〔即時新聞／綜合報導〕針對北農董事會即將改選，今有媒體消息傳出，近日民進黨與台北市長柯文哲討論後，提出由熟悉北農事務的台北市副市長陳景峻兼任，柯文哲對此雖表示是一步好棋，不過陳景峻則是「傻住」並連聲拒絕，指再兼北農董座「我會做死！」
針對紛擾有段時日的北農董座人選，本月稍早才傳出陳景峻力荐由台灣建築中心執行長許銘文出任，前雲林縣長張榮味及北農常董張永成也都認同及尊重。
但據《上報》今日報導指出，民進黨高層及農委會都向柯文哲表示無法接受許銘文，19日柯文哲與民進黨、農委會再談後，民進黨祕書長洪耀福建議由熟悉北農的陳景峻出任，柯文哲當時雖愣了一下，但隨即大笑表示「這是一步好棋！」報導指出，由於北市府與農委會在北農有5席董事的實力，只要再拉到2席民股就可以掌握北農過半董事會席次，這次民進黨與北市府聯手，就是希望雙方在此次北農經營權的合作不再出現變數。
但針對民進黨與柯文哲雙方得出共識，陳景峻則哀嘆自己「公親變事主」，他說自己原本是希望協助「喬」出一個大家都可以接受的人選，沒想到卻變成自己被推出來，根本是「傻住了！」他也強調自己目前手上的業務已經太多，再兼北農董座「會做死！」因此目前仍未鬆口答應。
報導提到，雖然陳景峻擔心兼任後事務會過於繁重，但民進黨高層和柯文哲均不以為意，因為他們認為只要能再提出具有專業背景的總經理人選，北農的經營要上軌道就不必太偏勞董事長，而目前民進黨仍屬意由前立委賴坤成出任總經理，而為了避免民進黨與北市府又意見分歧，本次北農的董事長和總經理人選將由雙方協調後共推一組人選。
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