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若明選新北市長 TVBS民調：侯友宜小贏賴清德

2017-05-23  22:24

〔即時新聞／綜合報導〕2018年縣市長選舉成為外界焦點，其中新北市長朱立倫已是第二任，下屆市長必定換人，媒體民調詢問：「如果國民黨是推派侯友宜，而民進黨推派賴清德，在兩人對決的情況下，假如明天就是投票日，會投給誰？」結果顯示，侯友宜獲得47%支持率，賴清德則獲得42%，11%沒有意見，雖然侯友宜小贏賴清德5個百分點，但2人差距其實不大，勢均力敵。

《TVBS》報導，TVBS民調中心在近日公佈最新新北市長民調，民調將國民黨推出的人選假設為侯友宜和周錫瑋，分別和民進黨可能推出參選的賴清德、游錫堃、羅致政、吳秉叡和高志鵬共5人進行一對一對決，結果顯示，國民黨如果派出侯友宜，民進黨無論是推出賴清德、游錫堃（侯57%：游32%）、羅致政（侯67%：羅20%）、吳秉叡（侯68%：吳19%）和高志鵬（侯72%：高15%），都會輸給侯友宜。

不過國民黨若派出周錫瑋的話，周只剩38%支持率，賴清德則會奪下53%支持率，但周錫瑋支持率仍贏過游錫堃（周45%：游44%）、羅致政（周53%：羅32%）、吳秉叡（周55%：吳29%）和高志鵬（周57%：高28%）其他4人。

本次調查是在5月15日至18日的晚間6點30分到10點間進行調查，採用電話號碼後4碼隨機抽樣的方式，進行電話訪問，共接觸1345位20歲以上新北市民，其中拒訪為375位，拒訪率為27.9%，最後成功訪問有效樣本970位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.1個百分點以內。

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  • 台南市長賴清德。（資料照，記者蔡文居攝）

    台南市長賴清德。（資料照，記者蔡文居攝）

  • 新北市副市長侯友宜。（資料照，記者賴筱桐攝）

    新北市副市長侯友宜。（資料照，記者賴筱桐攝）

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相關關鍵字： TVBS民調 新北市長 新北市長選情 新北市長選舉
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