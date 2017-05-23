民進黨徵召青年參選 中市議員有意見
2017-05-23 19:31
〔記者張菁雅／台中報導〕民進黨計畫在明年縣市議員選舉徵召青年、多元代表參選，中央黨部選舉對策委員會召集人陳明文今天到台中市議會民進黨團，了解議員意見，多數議員建議尊重在地聲音，並以實力為原則。
根據民進黨「2018年直轄市議員暨縣市議員選舉提名共識原則」草案，台中市中西區、西屯區因有議員轉任立委成功而遺留席次，符合徵召青年、多元代表參選的條件。陳明文代表黨中央向台中市議員說明提名原則，他表示，民進黨提名以「贏」為原則，年輕人參選是趨勢，時代力量在明年選舉一定會大張旗鼓，民進黨也要研擬方案，並避免對任一人造成傷害。
議員鄭功進表示，中西區已有多位里長準備參選議員，他們經營多年，希望中央尊重在地聲音；另外，黨中央訂定的青年條件是35歲以下，但過去曾訂38歲，而民間社團都訂40歲以下，35歲這個標準究竟如何產生？
議員蔡雅玲、張雅旻也說，民進黨本來就有徵召辦法，徵召應該是針對艱困選區，建議下屆議員提名還是要以實力為原則。
中西區議員江肇國今年39歲，民進黨在該選區將提名2席，若其中1席徵召，江肇國必須與其他3、4位有意參選者拚初選，受影響最大，多位議員都為他抱不平。
陳明文表示，到地方只是交換意見，沒有結論，台中這2個選區現任議員都很年輕，是否啟動徵召，會多方考慮，而徵召辦法要等7月22日全代會通過後才會推動。
另外，國民黨主席選舉結束後，黨內士氣提升，媒體詢問陳明文是否擔心會影響民進黨選情？他表示，一點都不擔心，國民黨只有黨主席換人，其他都沒變，就台中市來說，市長林佳龍施政成績、市議員表現都很好，目前民進黨在台中市有26席市議員，沒有過半，下屆選舉目標是要過半。
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