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同婚釋憲明揭曉 立委今天先預言釋憲結果

2017-05-23  19:52

〔即時新聞／綜合報導〕司法院大法官受理台北市政府及同運人士祁家威聲請同婚釋憲案，明將公布解釋。長期爭取同婚的立委許毓仁表示，相信釋憲結果會是「需要透過修法來保障同性結婚的權利」，但不會對修民法或專法有定見，還是要回到立法院處理。

許毓仁今（23）日在臉書表示，台灣的婚姻平權能走到釋憲這一步，已值得驕傲，其他國家都在看台灣怎麼做；他相信釋憲結果將會對同婚有利，應該會是「需要透過修法來保障同性結婚的權利」，但關於如何修、要修民法或專法等細節問題，明天的釋憲恐怕不會有定見，最終都是要回到立法院處理，

他表示，保障同婚的民法修正案已送出委員會，現在就看其他立委或法務部會不會提出專法，他猜測，大法官釋憲會給出緩衝期讓專法提出，以降低蔡英文總統的政治風險。他強調，無論哪一種處理方式，希望立法院和政府能有明確態度，要處理而非閃躲。

另名挺同立委段宜康也在臉書表示，明天大法官作出同婚釋憲，但立法院這個會期只剩一次院會；他主張，就算定期會來不及處理同婚民法修正案，臨時會也該列入議程。

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  • 司法院大法官受理台北市政府及同運人士祁家威聲請同婚釋憲案，明將公布解釋。圖為2016同志大遊行。（資料照，記者方賓照攝）

    司法院大法官受理台北市政府及同運人士祁家威聲請同婚釋憲案，明將公布解釋。圖為2016同志大遊行。（資料照，記者方賓照攝）

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相關關鍵字： 同婚 同婚釋憲 同性婚姻 大法官釋憲 段宜康 許毓仁 釋憲
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