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要求特赦阿扁 民進黨台中市議員發起連署

2017-05-23  20:45

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨台中市議員何敏誠今天發起連署活動，要求特赦前總統陳水扁，半小時內獲10多名民進黨籍中市議員響應。何敏誠表示，陳水扁對台灣貢獻良多，不應接受這樣的凌辱。

《中央社》報導，何敏誠指出，陳水扁任期8年內建設國家，以台中為例，74線環市公路、鐵路高架化、水湳機場遷移清泉崗並升格國際機場，都是阿扁任內達成。

何敏誠認為，陳水扁為國奉獻，不應身陷囹圄、受盡凌辱，強調陳水扁的恥辱，就是全台灣人的恥辱，呼籲中央無條件、無罪特赦陳水扁。

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  • 民進黨台中市議員何敏誠今天發起連署活動，要求特赦前總統陳水扁，半小時內獲10多名民進黨籍中市議員響應。（資料照，記者蘇金鳳攝）

    民進黨台中市議員何敏誠今天發起連署活動，要求特赦前總統陳水扁，半小時內獲10多名民進黨籍中市議員響應。（資料照，記者蘇金鳳攝）

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