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縣市合併議題燒 陳明文：全國應併為7大直轄市

2017-05-23  18:30

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義市今天有「大嘉義大發展聯盟」在市區懸掛看板，表達嘉義縣市合併理念，並引起嘉義縣市議會爭論，嘉義縣議會多表贊成，市議會則反對；民進黨嘉義縣立委陳明文表示，討論嘉義縣市再行合併沒有實質意義，全國的縣市應全面比照直轄市採行二級政府制，落實行政制度的統一，並建議可併為七大直轄市。

陳明文認為，嘉義縣市合併與否並不是重點，全國一致的行政區劃與國土規劃才是問題的關鍵，他指分治後嘉義市囊括工商發展精華區，財政狀況維持很好，嘉義縣淪為財政狀況敬陪末座的縣市；由於嘉義縣市分治超過35年，縣市各有完整行政運作機制，運作順暢，無窒礙難行，討論縣市再行合併沒有實質意義。

陳明文強調，六都成立後，對於非直轄市造成嚴重衝擊，資源往六都移動，變相掏空非直轄市的縣市；現行制度有採取區長直接派任的二級政府制，有鄉鎮市長民選的三級政府制，制度紊亂，權責不清。

陳明文建議，中央政府應重行進行整體規劃，打造全國一致的行政區劃，全國的縣市應全面比照直轄市採行二級政府制，落實行政制度的統一；全國可整併為七大直轄市，如花蓮縣與台東縣可以整合為東部直轄市，北北基宜整併為一個直轄市，嘉義縣市可與雲林縣合併成為一個農業直轄市，其餘如中彰投、桃竹苗、南高高屏、離島可進行整併，全國一致性的行政區劃，才能拉近城鄉之間的落差，帶動台灣全面的發展。

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  • 陳明文指出，全國各縣市可整併為七大直轄市。（記者林宜樟攝）

    陳明文指出，全國各縣市可整併為七大直轄市。（記者林宜樟攝）

  • 嘉義市區出現支持縣市合併的廣告看板。（記者林宜樟翻攝）

    嘉義市區出現支持縣市合併的廣告看板。（記者林宜樟翻攝）

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