縣市合併議題燒 陳明文：全國應併為7大直轄市
2017-05-23 18:30
〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義市今天有「大嘉義大發展聯盟」在市區懸掛看板，表達嘉義縣市合併理念，並引起嘉義縣市議會爭論，嘉義縣議會多表贊成，市議會則反對；民進黨嘉義縣立委陳明文表示，討論嘉義縣市再行合併沒有實質意義，全國的縣市應全面比照直轄市採行二級政府制，落實行政制度的統一，並建議可併為七大直轄市。
陳明文認為，嘉義縣市合併與否並不是重點，全國一致的行政區劃與國土規劃才是問題的關鍵，他指分治後嘉義市囊括工商發展精華區，財政狀況維持很好，嘉義縣淪為財政狀況敬陪末座的縣市；由於嘉義縣市分治超過35年，縣市各有完整行政運作機制，運作順暢，無窒礙難行，討論縣市再行合併沒有實質意義。
陳明文強調，六都成立後，對於非直轄市造成嚴重衝擊，資源往六都移動，變相掏空非直轄市的縣市；現行制度有採取區長直接派任的二級政府制，有鄉鎮市長民選的三級政府制，制度紊亂，權責不清。
陳明文建議，中央政府應重行進行整體規劃，打造全國一致的行政區劃，全國的縣市應全面比照直轄市採行二級政府制，落實行政制度的統一；全國可整併為七大直轄市，如花蓮縣與台東縣可以整合為東部直轄市，北北基宜整併為一個直轄市，嘉義縣市可與雲林縣合併成為一個農業直轄市，其餘如中彰投、桃竹苗、南高高屏、離島可進行整併，全國一致性的行政區劃，才能拉近城鄉之間的落差，帶動台灣全面的發展。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 蔡啟芳嗆「斷絕父子關係」 蔡易餘：我爸是講幹話之王
- 曾是模特兒... 洪秀柱乾女兒成為最正黨代表
- 誰讓「中華民國」失蹤？ 郝明義：是「他」首開紀錄
- 司改分組決議 設商業、勞動法院 稅務法庭
- 監委搭海巡船巡查 遇中國鐵殼船越界捕撈
網友回應
熱門新聞
- 聽到19名歌迷死了 亞莉安娜崩潰了！
- 某台灣球員能上大聯盟 媒體人驚爆有政治因素
- 寒士齊跳健康操 端午防病有一套
- WHA拒台 》陳時中：中國用政治污染健康人權
- 負評連連 政府怎能無動於衷
- 考古、偵探… 新北逾千梯次暑期育樂營即起報名
- 新生兒罹罕病 中研院找出關鍵基因蛋白
- 南港闕家祖厝 登錄歷史建築
- 紙風車巡迴全台中學 宣導反毒
- AV女優北一女「小綠綠」上身 H乳撐爆制服
- 瞥見謝金燕摘口罩 同機旅客驚訝本尊這麼...
- 聯一光4月再度轉盈為虧 每股淨損0.08元
- 宜縣蓋原民會館 9千萬還沒著落
- 高市第一殯儀館第二區停車場6月起收費
- NBA》不爽不要看 杜蘭特：我不是嗆球迷啦！
- 福岡2億元金塊搶案 破案逮6嫌
- 棒球追夢人》NFL四分衛提博 小聯盟1A逐夢
- 「人肉碎塊到處沾在我身上」 亞莉安娜粉絲回憶爆炸現場餘悸猶存
- （影音）小小瑜展現蝶式泳技 悠游美樣「根本美人魚」
- 苗栗龍舟賽29日登場 今天點睛揭序幕
- 桌球》江宏傑轉戰日乙聯賽 加入琉球未來太陽隊
- 狂打110 男子無錢繳罰鍰關3天
- 警抓應召站 意外阻止印度男跟火辣泰國妹的「大戰」
- 台股收盤上漲10.58點 報10007.84點
- 明鋒面來襲 各地陣雨 東南部可能有焚風
- 中職》常務理事會今召開 可望公布新球隊加盟辦法
- 這個小吃讓豬哥亮愛不釋手！酸甜滋味一吃40年
- 盜獵致7成食蛇龜消失 日月光與興大籲重視保育
- 樂視網傳權鬥 賈躍亭辭總座 專任董座
- 嬰幼兒何時檢查牙齒？醫師：最慢在1歲之前
- 竹市幼兒園招生 2階段登記抽籤
- 英國首相譴責「駭人恐攻」 競選活動暫停
- 《自由廣場》回應「警專應取消獨立招生」
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Tsai misses ‘passing grade’ in survey
- 小小市場達人夏令營 限額40組免費報名
- 太空站精子9個月無異常 外太空生殖成話題
- 東縣府爭取1.5億元 蓋15個部落聚會所
- 《小檔案》武荖坑風景區
- 「台灣人不准進」申請旁聽一度被拒
- 壽山下軍事古道 年底修復重現
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：縣市合併議題燒 陳明文：全國應併為7大直轄市
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分