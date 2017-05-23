吳敦義當選黨主席 網諷：大白賊時代來臨

網友用模仿航海王標誌，自製大白賊時代海報。（圖擷自臉書）

2017-05-23 18:37

〔即時新聞／綜合報導〕吳敦義當選國民黨主席，過去他「白海豚會轉彎」的經典談話，今天（23日）再被臉書粉專「台灣賦格」拿出來消遣，並KUSO漫畫「航海王」標誌，自製出「大白賊時代的來臨」海報，許多網友大讚有才。

吳敦義過去曾說「白海豚會轉彎」，此話至今仍常被網友引用，「台灣賦格」今天在臉書模仿航海王，把「ONE PIECE」改為「ONE PISS」，並寫道「恭賀中華台北白海豚當選主席，正式迎接大白賊時代的來臨！」

文中也用標籤寫道，「＃要和本大爺比騙人和白賊就只有死路一條、＃能夠原諒黨主席白賊的人才是忠貞黨員」。

網友看到貼文都大讚真有才，也有網友引用航海王裡的「惡魔果實」，戲稱吳敦義是「轉彎果實能力者」，也有人回「大白賊時代不是馬英九當總統的633準備好晃點你就開始了嗎？」