漢光實兵第2天 金防部演練人質營救

金門防衛指揮部兩棲偵察營針對遭挾持人質營救、破壞敵重要設施進行演練。（國防部提供）

2017-05-23 18:15

〔記者涂鉅旻／台北報導〕漢光33號演習實兵驗證進入第2天，除實施「聯翔操演」三軍防空演練外，金門防衛指揮部今日也在南石滬公園，由兩棲偵察營針對遭挾持人質營救、破壞敵重要設施進行演練，展現特種部隊岸際滲透、困難地形潛伏的高超技巧。金防部也特地將過程錄製成影片，供民眾一睹逼真的演練場景。

金防部表示，本次操演採縮短距離演練，演練構想設定我方人質遭敵挾持於南石滬敵指揮所，兩棲偵察營立即組成特攻部隊，在拂曉時分由水域及陸上滲透，潛入敵所在區域。水域特攻部隊在抵達近海岸際區域，完成敵情研判後實施突擊艇下放，藉由200磅高壓氣瓶快速將橡皮艇完成充氣作業，繼續向目標區挺進，人員並隨即穿上循環式水肺，避免洩漏行跡，在靠近岸際線後實施秘密偵察；狙擊手則先行佔領制高點，掩護滲透任務進行。

金防部表示，另一組陸上特攻隊員，則在接獲突擊信號通知後，由懸崖峭壁及陡坡山地地形，採正面及座位式下降方式至目標區，警戒掩護組另以單索橫渡方式，協助特攻人員通過障礙。水、陸特攻小組在人員集結之後，立即向目標區發起突擊攻堅，襲殺敵軍並進行掃蕩，在成功執行人質解救任務後，破壞敵指揮所裝設的爆藥，特攻隊員則迅速由海上撤離。

金防部指出，兩棲偵察營為編配金門防區的特種部隊，同時具備地面、水域滲透、突擊作戰，以及狙擊、醫務、爆破及通訊的多重能力，成員均需經過嚴密的甄選及完整的專精訓練，在通過高標準的鑑測過程後，才能成為合格的兩棲偵察隊員，勝任全方位的特戰任務。

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