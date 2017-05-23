「有病台灣人，沒病中國人」 黃安返台就醫遭嗆

2017-05-23 17:17

〔即時新聞／綜合報導〕定居中國的歌手黃安回台過端午節，並且前往醫院就醫，他在微博上透露，自己一聽到醫生說要開刀就嚇得落跑，而網友們則狠嗆黃安。

黃安在微博PO文表示：「請老同學蔡醫師檢查我的鼻病，一聽說要開刀，開刀之後還要用嘴呼吸三天、局部麻醉、血肉模糊...還沒說完，本帥就落跑啦！嚇死淫啦，不做啦。謝謝老同學，有時間多寫信，沒時間的話託夢。」 ​

網友們得知黃安返台的訊息，紛紛留言嗆他：「有病台灣人，沒病中國人，別浪費健保」、「怎麼不敢在你的祖國看」、「這麼愛中國不會去給中國醫生看喔」、「不是最愛中國了嗎，身體很誠實嘛」。