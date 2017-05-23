| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
英國演唱會爆炸攻擊 伊斯蘭國承認犯案
 首頁 > 政治

立委推南向有成 印度尼赫魯大學設台灣研究中心

2017-05-23  18:35

〔記者邱燕玲／台北報導〕民進黨立委管碧玲下午在臉書PO文指出，先前拜訪尼赫魯大學，曾洽談希望尼赫魯大學成立「台灣研究中心」，目前得知消息已經獲得尼赫魯大學董事會通過設立「台灣研究中心」了。

另外，管碧玲也說，印度國會議員將由「印台國會友誼論壇」米納會長率訪問團回訪，她已經發出邀請函給米納會長，即將迎接他們來訪。

管表示，台印長期以來最積極友善的對台友好氛圍，正在印度的政界與媒體圈發酵，台灣政府應該把握這個契機，積極協助民間部署印度市場，並結盟搶進Made in India、Smart city等等印度大量公共投資的領域，唯有如此，台灣的產業才能不缺席全球領先的龐大市場，取得全球競爭的平等機會。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
蔡政府執政週年總體檢
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧枸杞排骨
台式熱炒✧塔香蛤仔
料理茄子不變色！
新鮮花枝如何挑選？
轉寄

標題：立委推南向有成 印度尼赫魯大學設台灣研究中心


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月23日‧星期二‧丁酉年四月廿八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.