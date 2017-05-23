立委推南向有成 印度尼赫魯大學設台灣研究中心
2017-05-23 18:35
〔記者邱燕玲／台北報導〕民進黨立委管碧玲下午在臉書PO文指出，先前拜訪尼赫魯大學，曾洽談希望尼赫魯大學成立「台灣研究中心」，目前得知消息已經獲得尼赫魯大學董事會通過設立「台灣研究中心」了。
另外，管碧玲也說，印度國會議員將由「印台國會友誼論壇」米納會長率訪問團回訪，她已經發出邀請函給米納會長，即將迎接他們來訪。
管表示，台印長期以來最積極友善的對台友好氛圍，正在印度的政界與媒體圈發酵，台灣政府應該把握這個契機，積極協助民間部署印度市場，並結盟搶進Made in India、Smart city等等印度大量公共投資的領域，唯有如此，台灣的產業才能不缺席全球領先的龐大市場，取得全球競爭的平等機會。
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