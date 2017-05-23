黨魁提前交接？洪秀柱鬆口：彈性處理

洪秀柱與吳敦義在選後首度見面，有關黨魁是否提前交接？洪秀柱鬆口：可彈性處理。（記者廖振輝攝）

2017-05-23 16:41

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨主席選舉結果出爐，對於交接期長達3個月，提前交接的聲音不斷，國民黨主席洪秀柱今與黨主席當選人吳敦義在選後首度見面，洪秀柱鬆口表示，可彈性處理。

吳敦義和洪秀柱今下午在中央黨部舉行閉門會談，並在會後一同公開對外說明，洪秀柱說，和吳敦義談得非常愉快，很高興吳敦義將來領導國民黨，現在是國民黨最艱困的時候，她現在是如釋重負，還開玩笑說「天塌下來有高個子頂著」。

洪秀柱也強調，黨可以不要她，她不會放棄黨，會持續堅持理念，在黨內盡職責，希望吳敦義上任後能帶領國民黨，成為被人民信賴、被人民有所期待、無可取代的政黨。

吳敦義則表示，今天和洪秀柱會談後，了解到她在接任黨主席這段期間，國民黨遭到執政黨清算，環境艱苦，吳也高度肯定洪秀柱在國民黨最艱難的時刻，帶領國民黨撐過。

吳敦義強調，執政黨不可能輕易放手，局面依然艱苦，國民黨要團結是最堅定的共識，今後他也會指定交接窗口和黨中央配合，讓交接能順利進行，未來洪秀柱卸任後，也會是國民黨非常重要的先進，會多多去徵詢洪的意見。

對於黨主席交接工作，及是否提前交接的問題，洪秀柱一開始說的保守，稱必須研究，兼顧制度面和黨務運作，最後則鬆口，稱「可以彈性處理」。