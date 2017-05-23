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黨主席提早交接現端倪？吳敦義與洪秀柱微笑握手

國民黨現任主席洪秀柱（右）、黨主席當選人吳敦義（左）今日會面。（資料照，記者朱沛雄攝）

2017-05-23  16:33

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨準黨魁吳敦義，今日與國民黨主席洪秀柱會面，兩人碰面時臉上都帶著微笑並握手，至於是否會提早交接黨主席事務？洪秀柱明顯和昨日說會做到8月20日任期為止的態度不同，似乎稍有軟化。

據《TVBS》報導，洪秀柱對黨主席交接一事指出，照目前現有制度來看，黨章都有所規範，也要顧慮到黨務實際處理的狀況，之後會再看看要怎麼樣來處理這件事。

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