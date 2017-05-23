築夢踏實VS時機不宜 一例一休修法綠營意見紛歧
〔記者鄭鴻達／台北報導〕一例一休《勞動基準法》修法爭議，從民間燒回民進黨團內部。民進黨立委許智傑表示，先前修法很理想但跑太快，讓勞工「看得到吃不到」，應逐夢踏實；立委鍾孔炤則認為，一例一休仍在宣傳輔導期，且無不恰當之處，現有被開罰的是違反舊有規範，此時再提修法「時機不宜」。
一例一休通過後，部分企業主、勞工反映休息日加班費規定過於僵化，高額加班費淪為「看得到吃不到」，民進黨政府也面臨極大壓力。為此，民進黨立委何欣純、許智傑等提案修法，引入「工時帳戶制」，並讓休息日加班費核實計算，不再以4小時、8小時為級距。
許智傑表示，他們並非挺資方，是支持勞資雙贏，許多中南部勞工反映，因一例一休無法加班，加班費反而變少，生活變困難，因此希望能修法讓勞工有點彈性，且目前勞工自主權很高，也很少會有惡老闆強迫勞工加班，修法不是為了資方，是要給勞工機會。
許智傑強調，一例一休是很有理想的（修法），但有時理想跑太快，勞工會「看得到吃不到」，目前一例一休是很理想，但跑太快就應調整步伐，調高基本工資與加班費是方向，但要逐夢踏實，並務實地去修法，許多勞工反映要改，因此要順應民意、體恤民情。
勞工立委鍾孔炤反駁道，現在一例一休仍在宣傳輔導期，尚未正式開罰，目前被開罰者，多是違反先前勞基法規範，現在再提修法「時機不宜」，目前勞檢違規最大宗為加班費給付不足、未給付加班費等，就算一例一休尚未開罰，企業主有比較開始符合法令、走上正軌，
鍾孔炤表示，一例一休修法宗旨，是要透過休息日班費以量制價，並降低總工時，政策應朝進步方向慢慢做，也讓企業慢慢改變，許多企業主反彈意見，一方面說加班費太高不願開放加班，一方面卻又主張加班時數太少，希望能增加，此二邏輯豈不自相矛盾。
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