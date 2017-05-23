遭批用行政資源辦黨部活動 綠營：眼紅鄭文燦民調高
［記者陳昀／桃園報導］民進黨桃園市黨部22日晚上在平鎮高中舉辦基層座談會，吸引約2千人參與，但桃園市議會國民黨團今天指控，民進黨部是以「與市長鄭文燦有約」名義宣傳活動，還動用區公所人力動員，且現場贈送每人一張悠遊卡、白米、吐司等，批評活動名不符實，更質疑「資金來源是不是『市庫通黨庫』？」
民進黨桃園市黨部主任委員呂林小鳳獲悉後，隨即率領多名同黨議員召開記者會，重砲回擊國民黨無的放矢，將保留法律追訴權，除了挖苦國民黨是對鄭文燦的施政滿意度創新高及民進黨招募黨員成效良好眼紅，也澄清22日舉辦的「台灣好政」基層座談說明會，是各縣市黨部配合中央黨部宣傳蔡英文總統、市長鄭文燦及各執政縣市長政績，花費都是由支持者贊助或黨部支付，絕無使用市府公帑及補助；至於贈送悠遊卡與白米，是為了鼓勵市民多使用U-BIKE，悠遊卡內也沒有儲值金額，白米則是為了推廣在地農產品、增加農民收入，領取者也採實名登記。
桃園市議會國民黨團書記長徐玉樹表示，與會里長半個月前就收到平鎮區公所吳姓職員通知，要求統計參加人數，並要求各里必須至少派各鄰鄰長，且囑咐人越多越好，各里辦公室只好按照指示派員參加，但到現場才發現是市黨部舉辦的活動。
徐玉樹指出，基層座談會除了有鄭文燦說明地方建設外，民進黨市議員和準備參選的相關人士也身著競選背心輪番上陣，而且主辦單位還發給每人一張悠遊卡、白米、吐司等禮物，質疑是利用行政資源從事輔選事宜。
國民黨籍市議員舒翠玲說，民進黨部應該說明，為什麼用市長名義動員、為什麼運用區公所資源動員，並交代清楚禮品的資金來源，「很好奇資金來源是不是『市庫通黨庫』，我相信不會的。」
呂林小鳳指出，去年9月從八德開始在各區陸續舉辦基層座談會，當時就有贈送悠遊卡及白米等文宣品、不算禮品，其他如包子、豆奶等食物，是因為議員和里長自掏腰包購買支付，不讓熱情民眾挨餓。
在動員方面，呂林小鳳表示，是在地議員、里長自發性參與，區長雖有到場，但只是利用下班時間聆聽說明，絕無區公所動員、違反行政中立情事。她強調，國民黨團應該查證清楚，不該胡亂指控、兩套標準，更挖苦「難道是因為鄭文燦施政滿意度超高，藍營沒有對手，就要栽贓嗎？」
民進黨市議員楊家俍說，若覺得不妥，歡迎國民黨團到法務部檢舉，但國民黨團自己也辦許多活動，將以相同標準回頭檢視。
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標題：遭批用行政資源辦黨部活動 綠營：眼紅鄭文燦民調高
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