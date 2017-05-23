內閣7月是否改組？林全：暫無異動規劃

出席苗栗縣災害防救演習，林全表示，內閣暫不異動。（記者蔡政珉攝）

2017-05-23 15:30

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕行政院長林全今天出席苗栗縣災害防救演習，林全被問及民調不滿意度較高怎麼去觀察以及內閣7月份是否改組。林全則說，內閣暫無異動規劃，針對民調不滿意部分會再做檢討、和社會多做溝通。

另外，最近有立委針對在一例一休是否對加班工時與加班時數、加班費做調整，林全表示，立委有提案的權利，行政院充份尊重但目前並沒有任何改變。