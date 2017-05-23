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杯葛我參與WHA 王定宇批中國：流氓手段、讓人民厭惡

2017-05-23  16:08

〔即時新聞／綜合報導〕因中國打壓，我國受阻無法參加世界衛生大會（WHA），不少國家也紛紛聲援台灣；立委王定宇則痛批，中國如此杯葛，只會讓台灣人更加厭惡這些「流氓手段」！

世界衛生大會昨天在瑞士日內瓦開幕，許多友邦在辯論中支持台灣，包括美國、德國、澳洲等國家都在大會中發言支持台灣參與WHA，可惜台灣目前仍無法參與。

王定宇批評，中共政權如此杯葛、糟蹋台灣對外的參與，除了跟世界主要民主國家立場相反，還會讓台灣人民更加厭惡，「這樣的大國崛起，呈現的卻只是『流氓手段』而已！」

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  • 立委王定宇痛批，中國如此杯葛，只會讓台灣人更加厭惡。（資料照，記者吳俊鋒攝）

    立委王定宇痛批，中國如此杯葛，只會讓台灣人更加厭惡。（資料照，記者吳俊鋒攝）

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