同婚釋憲明日公布 大法官激烈論戰壓力大

此次釋憲對於婚姻平權議題來說具關鍵性。（資料圖 記者方賓照攝）

2017-05-23 16:09

〔即時新聞／綜合報導〕同性婚姻釋憲預計將於明（24）日下午4點公布，此案引起各界矚目，同運團體和反同團體近日動作頻頻，希望能對大法官施壓。據了解，14名大法官過半數屬自由派，宣告違憲可能較高。

根據《聯合新聞網》報導，參與本案的大法官共14名，8名為學者、6名為實務界司法官出身。學者大多屬於自由派，傾向以民法保障同性婚姻權力，而實務界的法官認為婚姻是制度，修民法或另立專法皆屬立法院職權，司法不應干涉。

而由於此案爭議性大，且受到社會大眾矚目，報導指出大法官頗感壓力。而法界大多認為大法官鮮少召開言詞辯論庭，開庭的案子多數會宣告違憲。但也有人持不同看法，大法官釋憲會考量整體釋憲，此案衝擊性強，大法官恐不會貿然宣告違憲，但即使宣告合憲，為顧及LGBT團體的權益，應立法落實婚姻平權的保障。