| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
北韓不明飛行器越界 南韓軍開火了！
 首頁 > 政治

監委搭海巡船巡查 遇中國鐵殼船越界捕撈

2017-05-23  15:15

〔記者林良昇／台北報導〕監委包宗和及陳小紅昨日至連江縣巡查，搭乘海巡署船艇了解作業狀況，卻於亮島附近海域直擊中國籍鐵殼船越界，海巡署船艇鳴笛警示並廣播驅離。

監委包宗和、陳小紅於5月22日、23日巡察連江縣與北竿鄉長陳如嵐會談時，陳如嵐就查緝中國籍漁船非法越界捕漁一事，當面建請監委督促行政院，重視海巡署此方面業務，並加以改善，以保障當地居民權益。

監委並搭乘海巡署船艇，瞭解海巡署於連江地區業務執行狀況；監委搭乘的海巡署船艇昨日在亮島附近海域直擊大型中國籍鐵殼船（淅玉海運10088號）越界捕魚，這也是中國籍鐵殼船越界遭監委所搭乘的船艇驅離的首例。

海巡署則依據標準作業程序，鳴笛警示並廣播驅離該船，監委說，對海巡署隊長指揮調度及隊員敬業精神印象深刻。

廣告
  • 監委在馬祖搭乘海巡署船艇時，在亮島海域遭遇中國籍鐵殼船越界。（監察院提供）

    監委在馬祖搭乘海巡署船艇時，在亮島海域遭遇中國籍鐵殼船越界。（監察院提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 中國漁船越界 中國鐵殼船
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
蔡政府執政週年總體檢
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧枸杞排骨
台式熱炒✧塔香蛤仔
料理茄子不變色！
新鮮花枝如何挑選？
轉寄

標題：監委搭海巡船巡查 遇中國鐵殼船越界捕撈


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月23日‧星期二‧丁酉年四月廿八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.