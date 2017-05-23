監委搭海巡船巡查 遇中國鐵殼船越界捕撈
2017-05-23 15:15
〔記者林良昇／台北報導〕監委包宗和及陳小紅昨日至連江縣巡查，搭乘海巡署船艇了解作業狀況，卻於亮島附近海域直擊中國籍鐵殼船越界，海巡署船艇鳴笛警示並廣播驅離。
監委包宗和、陳小紅於5月22日、23日巡察連江縣與北竿鄉長陳如嵐會談時，陳如嵐就查緝中國籍漁船非法越界捕漁一事，當面建請監委督促行政院，重視海巡署此方面業務，並加以改善，以保障當地居民權益。
監委並搭乘海巡署船艇，瞭解海巡署於連江地區業務執行狀況；監委搭乘的海巡署船艇昨日在亮島附近海域直擊大型中國籍鐵殼船（淅玉海運10088號）越界捕魚，這也是中國籍鐵殼船越界遭監委所搭乘的船艇驅離的首例。
海巡署則依據標準作業程序，鳴笛警示並廣播驅離該船，監委說，對海巡署隊長指揮調度及隊員敬業精神印象深刻。
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