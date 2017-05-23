接受日媒報導 陳時中：持續努力爭取回歸WHA
2017-05-23 14:51
〔特派記者呂伊萱／瑞士日內瓦23日報導〕衛福部長陳時中為台灣發聲，在世衛大會（WHA）開議前接受日本媒體聯訪。《朝日新聞》報導陳時中指出，台灣在國際傳染病防護網中具有重要地位，若排除台灣，將造成防疫缺口，損及全球、包括日本在內的公衛安全。陳時中也強調將繼續爭取國際支持，盼台灣回歸參與WHA。
台灣今年未能獲邀出席WHA，但陳時中藉由多項周邊會議與國際媒體訪問，持續向國際發聲，訴求台灣盼參與WHA與世衛組織，為世界做出貢獻。陳時中21日接受日本媒體聯訪，《朝日新聞》昨在大會開議同時發布新聞報導，寫道台灣因為中國反對而無法參與WHA，陳時中批評指出，WHA是處理普世健康權的重要場所，不該因為政治因素傷害到大會的公信力，而台灣以明年參與WHA為目標，持續爭取國際奧援。
陳時中也對《朝日新聞》提到，全球防疫不該有缺口，因為隨著全球暖化影響，日本區域也可能受到熱帶疫病影響，而位處亞熱帶的台灣，在國際傳染病防護網中佔有重要地位，如果將台灣排除在外，將造成東南亞疫病防護網絡的缺口，進而損害全球防疫網絡，威脅公共衛生安全。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 聽到19名歌迷死了 亞莉安娜崩潰了！
- 某台灣球員能上大聯盟 媒體人驚爆有政治因素
- 《自由廣場》國道夜間免收費對不對？
- 安平水景公園BOT案 打造「文創飯店」
- 黃立成砸大錢 這樣寵女團
- 高中選秀過來人╱陳子豪︰交手幾次 罩門就曝光
- 演唱會爆炸後 倫敦巴士站尋獲可疑包裹
- 犯嫌搶江蕙反咬被栽贓 檢建請院重判15年
- 古蹟活化 北科大91歲紅樓修復完工揭牌
- 謝金燕紐約開唱今返台 忙完父喪可望復出
- 小天后亞莉安娜演唱會爆炸 至少19死50傷
- 2個月安胎假4天無診斷證明 老闆解僱孕婦敗訴
- 亞莉安娜遇恐怖爆炸 男友狀況外PO自嗨照
- 仁義潭蓄水雖止跌回升 水情依舊吃緊
- 搶U18組訓權 玉山盃今開戰
- 壽山下軍事古道 年底修復重現
- 新鮮水果取代花生 林內「鳳梨」肉粽好呷
- 紐時爆中處死、監禁CIA線人 傳是中核總經理
- 運將改當黑心密醫 掰紅中神水治癌
- 獲總統教育獎 陳姿鳳感謝單親媽
- 新生兒罹罕病 中研院找出關鍵基因蛋白
- 閃瞎了！楊丞琳臉書回應李榮浩1個字
- 老翁長期腰痛腿疼 竟是肺外結核作怪
- 棒球追夢人》NFL四分衛提博 小聯盟1A逐夢
- 西門町豪華影城老闆蔡政宏被毆 中檢起訴林秉豐等9人
- 鴿子當間諜？ 印度官方：疑似中國派來
- 修法沒講清楚 農民誤傳取消現金救助
- 全聯擅用吳念真照片 名嘴怒轟「把專業當免費」
- 摸一次不夠 再摸一次 色狼判拘40日
- 4年前流產 41歲OST女王喜產公主
- 反武荖坑設殯葬區 自救會抗議
- 大巨蛋調查3廉委 僅1人續任
- 告別世衛在即 陳馮富珍為政績自辯
- 彰化動物園區說明會濺血 農業處：絕無動員
- 陳松勇拒全身麻醉開刀 原因竟是...
- 女超人特訓 嗨如快樂營
- 疑憂鬱症發作 男子跳溪尋短
- 對俄洩露情報 川普辯稱未提以色列
- 游泳上岸突昏倒 10歲男童命危送醫
- 高中選秀過來人╱林承飛︰被當弟弟 還要更成熟
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：接受日媒報導 陳時中：持續努力爭取回歸WHA
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分