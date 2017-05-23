接受日媒報導 陳時中：持續努力爭取回歸WHA

2017-05-23 14:51

〔特派記者呂伊萱／瑞士日內瓦23日報導〕衛福部長陳時中為台灣發聲，在世衛大會（WHA）開議前接受日本媒體聯訪。《朝日新聞》報導陳時中指出，台灣在國際傳染病防護網中具有重要地位，若排除台灣，將造成防疫缺口，損及全球、包括日本在內的公衛安全。陳時中也強調將繼續爭取國際支持，盼台灣回歸參與WHA。

台灣今年未能獲邀出席WHA，但陳時中藉由多項周邊會議與國際媒體訪問，持續向國際發聲，訴求台灣盼參與WHA與世衛組織，為世界做出貢獻。陳時中21日接受日本媒體聯訪，《朝日新聞》昨在大會開議同時發布新聞報導，寫道台灣因為中國反對而無法參與WHA，陳時中批評指出，WHA是處理普世健康權的重要場所，不該因為政治因素傷害到大會的公信力，而台灣以明年參與WHA為目標，持續爭取國際奧援。

陳時中也對《朝日新聞》提到，全球防疫不該有缺口，因為隨著全球暖化影響，日本區域也可能受到熱帶疫病影響，而位處亞熱帶的台灣，在國際傳染病防護網中佔有重要地位，如果將台灣排除在外，將造成東南亞疫病防護網絡的缺口，進而損害全球防疫網絡，威脅公共衛生安全。